Vorletzter Spieltag in der B3 SG Feldkirchen sichert sich die Vizemeisterschaft Daniel Korzilius 17.05.2026, 21:15 Uhr

i Die SG Feldkirchen/Hüllenberg (weiße Trikots) war im Spiel gegen den CSV Neuwied stets einen Schritt näher am Ball. Nach dem 7:2 ist der Aufstieg für die SG zum Greifen nah. Jörg Niebergall

Den Aufstieg ganz dicht vor Augen hat die SG Feldkirchen/Hüllenberg: Nach dem 7:2 gegen den CSV Neuwied haben die Kombinierten die Vizemeisterschaft sicher. Und auch der Sprung in die A-Klasse könnte in der nächsten Woche Realität werden.

Die SG Feldkirchen/Hüllenberg hat sich durch das 7:2 gegen den CSV Neuwied am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 die Vizemeisterschaft gesichert und benötigt am letzten Spieltag in Erpel noch einen Zähler, um sicher über die Quotientenregelung aufzusteigen.







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