Den Aufstieg ganz dicht vor Augen hat die SG Feldkirchen/Hüllenberg: Nach dem 7:2 gegen den CSV Neuwied haben die Kombinierten die Vizemeisterschaft sicher. Und auch der Sprung in die A-Klasse könnte in der nächsten Woche Realität werden.
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Die SG Feldkirchen/Hüllenberg hat sich durch das 7:2 gegen den CSV Neuwied am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 die Vizemeisterschaft gesichert und benötigt am letzten Spieltag in Erpel noch einen Zähler, um sicher über die Quotientenregelung aufzusteigen.