Nach dem 5:1-Sieg in Erpel steht fest, dass die SG Feldkirchen/Hüllenberg in die A-Klasse aufsteigen wird. Im Tabellenkeller der Kreisliga B3 müssen der FV Rot-Weiß Erpel und die Kickers Westerwald derweil in die Verlängerung.
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In der Fußball-Kreisliga B3 hat die SG Feldkirchen/Hüllenberg das letzte Saisonspiel beim FV Erpel mit 5:1 gewonnen und steigt als Vizemeister über die Quotientenregel neben Meister SG Neuwied in die Kreisliga A auf. Die Erpeler bestreiten ein Entscheidungsspiel um den elften Platz gegen die punktgleichen Kickers Westerwald Buchholz.