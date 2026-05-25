Weiter Spannung im Keller SG Feldkirchen/Hüllenberg steigt als Vizemeister auf Daniel Korzilius 25.05.2026, 12:15 Uhr

i Die von Oliver Schuh trainierte SG Feldkirchen/Hüllenberg hat es geschafft: Nach dem 5:1 in Erpel ist der SG der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. (Archivbild) Jörg Niebergall

Nach dem 5:1-Sieg in Erpel steht fest, dass die SG Feldkirchen/Hüllenberg in die A-Klasse aufsteigen wird. Im Tabellenkeller der Kreisliga B3 müssen der FV Rot-Weiß Erpel und die Kickers Westerwald derweil in die Verlängerung.

In der Fußball-Kreisliga B3 hat die SG Feldkirchen/Hüllenberg das letzte Saisonspiel beim FV Erpel mit 5:1 gewonnen und steigt als Vizemeister über die Quotientenregel neben Meister SG Neuwied in die Kreisliga A auf. Die Erpeler bestreiten ein Entscheidungsspiel um den elften Platz gegen die punktgleichen Kickers Westerwald Buchholz.







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