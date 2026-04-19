Ihre zweite Saisonniederlage kassierte die SG Neuwied, Spitzenreiter der Kreisliga B3, am 21. Spieltag. Mit 1:3 unterlag der Primus der SG Feldkirchen/Hüllenberg.
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Die SG Neuwied hat trotz der 1:3-Niederlage in Feldkirchen nach dem 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 immer noch sieben Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze. Neuer Tabellenzweiter ist der VfB Linz II, der das zweite Spitzenspiel gegen den CSV Neuwied mit 3:0 gewann und jetzt mit 42 Zählen knapp vor der SG Feldkirchen/Hüllenberg (41), dem CSV (39) und der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II (38) liegt.