Für die Teams aus dem Kreis Neuwied steht der vierte Spieltag in den Kreisligen B auf dem Plan. Das haben sich die Mannschaften vorgenommen.

Am Wochenende steht für die B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied der vierte Spieltag auf dem Programm. Das haben sich die Teams vorgenommen.

Nach dem 4:4 in Bitzen empfängt die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II nun den A-Liga-Absteiger SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt, der mit einem Sieg und zwei Niederlagen keinen gelungenen Saisonstart hingelegt hat (So.