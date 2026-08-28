B-Klassen aus NR-Sicht 
SG Ellingen II kann mit Remis Platz eins übernehmen
Der SV Rheinbreitbach II (weiße Trikots) musste sich beim HSV Neuwied II nach 3:0-Pausenführung noch mit einem Remis begnügen. A
Der SV Rheinbreitbach II (weiße Trikots) musste sich beim HSV Neuwied II nach 3:0-Pausenführung noch mit einem Remis begnügen. Am Wochenende wollen sowohl der SV als auch der HSV erstmals in dieser Saison dreifach punkten.
Jörg Niebergall

Für die Teams aus dem Kreis Neuwied steht der vierte Spieltag in den Kreisligen B auf dem Plan. Das haben sich die Mannschaften vorgenommen.

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Am Wochenende steht für die B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied der vierte Spieltag auf dem Programm. Das haben sich die Teams vorgenommen.Kreisliga B1Nach dem 4:4 in Bitzen empfängt die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II nun den A-Liga-Absteiger SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt, der mit einem Sieg und zwei Niederlagen keinen gelungenen Saisonstart hingelegt hat (So.
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