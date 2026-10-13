Kreisliga B Staffel 8 SG Eifelhöhe will die Tabelle „korrigieren“ Nico Balthasar 13.10.2026, 14:59 Uhr

i Für die SG Eifelhöhe um Volodymyr Tsisovskyi (links) steht am Mittwoch (20 Uhr) im Nachholspiel in Büchel gegen das punktlose Schlusslicht SSV Buchholz eine Pflichtaufgabe an. Alfons Benz

In der B Staffel 8 steht am Mittwoch (20 Uhr) in Büchel das Nachholspiel zwischen Eifelhöhe und Buchholz an. Die Rollen sind dabei klar verteilt: Eifelhöhe will mit einem Pflichtsieg gegen das punktlose Schlusslicht auf Rang acht springen.

Drei Tage nach dem 4:0 gegen Ehrbachtal steht für die SG Eifelhöhe in der Fußball-Kreisliga Staffel 8 der nächste Auftritt vor eigenem Publikum an: In Büchel geht es am Mittwoch um 20 Uhr im Nachholspiel gegen das punktlose Schlusslicht Buchholz.







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