In der B Staffel 8 steht am Mittwoch (20 Uhr) in Büchel das Nachholspiel zwischen Eifelhöhe und Buchholz an. Die Rollen sind dabei klar verteilt: Eifelhöhe will mit einem Pflichtsieg gegen das punktlose Schlusslicht auf Rang acht springen.
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Drei Tage nach dem 4:0 gegen Ehrbachtal steht für die SG Eifelhöhe in der Fußball-Kreisliga Staffel 8 der nächste Auftritt vor eigenem Publikum an: In Büchel geht es am Mittwoch um 20 Uhr im Nachholspiel gegen das punktlose Schlusslicht Buchholz.