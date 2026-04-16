Kreisliga B Staffel 9 SG Ehrbachtal will Aufstiegshoffnungen neu befeuern Nico Balthasar 16.04.2026, 16:00 Uhr

i Im Hinspiel in Oppenhausen hatte die SG Ehrbachtal Ney (in Rot, mit Lukas Reiner) überraschend mit 4:0 die Nase vorn und fügte der SG Oppenhausen/Nörtershausen um Philipp Porz die bisher einzige Heimniederlage zu. Nun kommt es zum Rückspiel zwischen dem Dritten Ehrbachtal und dem Zweiten Oppenhausen am Sonntag um 14.45 Uhr in Ney. hjs-Foto

Urbar/Werlau könnte am Freitag in der B Staffel 9 mit einem Sieg bei Mosel Löf II vorlegen – und sich dann am Sonntag bei einem Ehrbachtaler Erfolg gegen Oppenhausen über eine Vorentscheidung im Titelrennen freuen.

Am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hat mit der SG Niederburg (4.) ein Verfolger spielfrei. Das Spitzenspiel zwischen Ehrbachtal (3.) und Oppenhausen (2.) kann die Aufstiegshoffnungen der Gastgeber neu befeuern oder jäh beenden. SV Waldesch - SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach (Fr.







Artikel teilen

Artikel teilen