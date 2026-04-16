Urbar/Werlau könnte am Freitag in der B Staffel 9 mit einem Sieg bei Mosel Löf II vorlegen – und sich dann am Sonntag bei einem Ehrbachtaler Erfolg gegen Oppenhausen über eine Vorentscheidung im Titelrennen freuen.
Lesezeit 3 Minuten
Am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hat mit der SG Niederburg (4.) ein Verfolger spielfrei. Das Spitzenspiel zwischen Ehrbachtal (3.) und Oppenhausen (2.) kann die Aufstiegshoffnungen der Gastgeber neu befeuern oder jäh beenden.SV Waldesch - SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach (Fr.