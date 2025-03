Nur mit sechs Paarungen geht der 17. Spieltag in der Kreisliga B Staffel 9 am Wochenende über die Bühne.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 geht das Meisterrennen am 17. Spieltag in die nächste Runde, auch wenn die Partie der SG Dickenschied/Gemünden gegen die SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid II laut Heimcoach Michael Minke in beiderseitigem Einvernehmen verlegt wurde und ein neuer Termin noch nicht feststeht. Somit bietet sich der SG Ehrbachtal und SC Weiler in ihren Heimspielen die Chance, sich an der Spitze abzusetzen.

SG Biebertal/Unterkülztal – SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach (Sa., 19 Uhr, in Neuerkirch). Biebertal kassierte zum Auftakt ins neue Jahr eine etwas überraschende Niederlage bei Rheinböllen II, bei der sich zu allem Überfluss Jan-Luca Herrmann auch noch einen Rippenbruch zuzog und somit in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung steht. Spielertrainer Sandro Hoffmann gibt zu, dass „der Ausfall schmerzt“, sieht aber keine Veränderung in der Herangehensweise: „Die Jungs auf dem Feld müssen 100 Prozent Leistung, Wille und Kampfgeist abrufen, ansonsten wird es gegen jeden Gegner in der Klasse schwer“, weiß er.

SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied – TuS Rheinböllen II (So., 14.30 Uhr, in Unzenberg). Die Unzenberger Partie in der Vorwoche fiel aus, somit wissen die Gastgeber nach der Vorbereitung noch nicht wo sie stehen. Im Gegensatz zur Rheinböllener Reserve, die laut Heimcoach Ingo Hubert mit dem Sieg gegen Biebertal „ein Ausrufezeichen gesetzt haben“. Das Hinspiel gewann Unzenberg noch überdeutlich mit 8:1. „Ich gehe aber fest davon aus, dass es nicht wieder so einfach wird“, meint Hubert. Er muss aufgrund von „sich wohl länger hinziehenden Knieproblemen“ auf Niklas Bast verzichten.

SG Ehrbachtal Ney – SG Buch/Bell/Mörsdorf (So., 14.45 Uhr). Spitzenreiter Ehrbachtal, zu Hause mit sieben Siegen und einem Remis in acht Spielen fast makellos unterwegs, steht mit der SG Buch eher eine Pflichtaufgabe ins Haus. Die Personalsituation der Gäste dürfte wie schon in der Vorwoche nicht die beste sein, allerdings ist für die SGE Vorsicht geboten, denn vorigen Spieltag hatte Buch mit Weiler ein weiteres Spitzenteam am Rande einer Niederlage. Die Elf von Coach Klaus Vogt verlor auf eigenem Platz erst durch einen Treffer in der Schlussphase knapp mit 3:4.

SG Soonwald/Simmern – SG Uhler/Kastellaun (So., 14.45 Uhr, in Simmern). Beide Teams holten am vergangenen Wochenende drei Punkte. Uhler hielt mit dem eindrucksvollen 4:1 gegen Dickenschied losen Kontakt zur Spitze, Soonwald stellte dank des 3:1 bei Oberwesel II den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wieder her. So kann es für Heimcoach Max Rothenbach natürlich weitergehen: „Wir hoffen, die Leistung bestätigen zu können, sind uns aber auch der Qualität von Uhler/Kastellaun bewusst. Wollen wir was mitnehmen, benötigen wir eine ordentliche Leistung und vielleicht auch eine Prise Glück.“

SG Werlau/Urbar – SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen II (So., 15 Uhr, in Werlau). Die Gastgeber haben mit einem hohen Krankenstand zu kämpfen, auch Werlaus Spielertrainer Daniel Müller ist erkältet. Die erste Partie auf dem Werlauer Rasen will er nutzen, um mit einem Sieg eine Serie zu starten, die den Weg ins gesicherte Mittelfeld ebnen soll. „Das ist möglich, wenn wir unsere Leistung auf den Platz kriegen, alles reinschmeißen und an die Grenzen gehen. Das müssen wir aber sowieso in jedem Spiel machen, denn wir sind nun mal im Abstiegskampf“, weiß Müller.

SC Weiler – SG Viertäler Oberwesel II (So., 15 Uhr). Gastgeber Weiler zeigte zum Jahresauftakt zwar keine berauschende Vorstellung, ist dank des 4:3-Erfolgs bei Buch im Meisterrennen aber weiterhin voll dabei. „Wir wollen natürlich nachlegen, aber dazu müssen wir uns spielerisch unbedingt steigern. Dass wir das Spiel am Ende noch umgebogen haben, zeigt aber schon mal starken Willen und ist ein erster guter Schritt“, sagt Weilers Spielertrainer Christopher König. Er kann personell aus dem Vollen schöpfen und hat eigenem Bekunden nach „die Qual der Wahl“.