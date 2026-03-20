Spitzenspiel in der B Staffel 14: Der Dritte Bell empfängt in Buch den Zweiten Strimmig. Wird das Rennen um die Vizemeisterschaft (die punktbesten 12 der 15 B-Klasse-Vizemeister steigen nach der Quotientenregelung auf) wieder spannend?
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In der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 steht der 18. Spieltag an. An der Spitze könnte das Rennen um Rang zwei womöglich noch einmal Fahrt aufnehmen, zumindest rechnet sich die SG Bell Chancen aus, den Rückstand auf den Zweiten aus Strimmig im direkten Duell in Buch zu verkürzen.