Kreisliga B Staffel 14 SG Bell will Rennen um Platz zwei spannender machen Nico Balthasar 20.03.2026, 12:00 Uhr

i Im Hinspiel in Kastellaun unterlag der FC Peterswald-Löffelscheid (am Ball Spielertrainer Lukas Emmel) deutlich mit 0:4 bei der SG Kastellaun/Uhler. Im Heimspiel auf dem FC-Rasen sind Emmel & Co. am Samstag (17 Uhr) auf Wiedergutmachung aus. hjs-Foto

Spitzenspiel in der B Staffel 14: Der Dritte Bell empfängt in Buch den Zweiten Strimmig. Wird das Rennen um die Vizemeisterschaft (die punktbesten 12 der 15 B-Klasse-Vizemeister steigen nach der Quotientenregelung auf) wieder spannend?

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 steht der 18. Spieltag an. An der Spitze könnte das Rennen um Rang zwei womöglich noch einmal Fahrt aufnehmen, zumindest rechnet sich die SG Bell Chancen aus, den Rückstand auf den Zweiten aus Strimmig im direkten Duell in Buch zu verkürzen.







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