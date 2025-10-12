Gonzerath klar Erster, nur Strimmig kann einigermaßen folgen - das Top-Duo der B Staffel 14 ist der Konkurrenz nach dem zehnten Spieltag schon enteilt. Neuer Tabellendritter ist nach dem fünften Sieg in Serie die SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz.
Der zehnte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hatte es in sich: Während die Top-Teams aus Gonzerath und Strimmig ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und klare Siege einfuhren, erlebten andere Mannschaften einen gebrauchten Tag oder mussten sich zu einem hart erkämpften Arbeitssieg zittern.