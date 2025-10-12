Kreisliga B Staffel 14 SG Bell pirscht sich auf Rang drei vor Nico Balthasar 12.10.2025, 20:08 Uhr

i Michael Mayer (links) brachte seine SG Biebertal/Unterkülztal mit einem Doppelpack in Führung bei der SG Bremm II. Das 2:0 war auch der Pausenstand, am Ende gewann Biebertal beim Schlusslicht an der Mosel mit 7:0 und verbesserte sich auf Rang vier. Alfons Benz

Gonzerath klar Erster, nur Strimmig kann einigermaßen folgen - das Top-Duo der B Staffel 14 ist der Konkurrenz nach dem zehnten Spieltag schon enteilt. Neuer Tabellendritter ist nach dem fünften Sieg in Serie die SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz.

Der zehnte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hatte es in sich: Während die Top-Teams aus Gonzerath und Strimmig ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und klare Siege einfuhren, erlebten andere Mannschaften einen gebrauchten Tag oder mussten sich zu einem hart erkämpften Arbeitssieg zittern.







