Nachdem in der vergangenen Woche der Meister, der in dieser Woche noch einmal die Muskeln spielen ließ, feststand, ist nun auch sicher, wer die Fußball-Kreisliga B1 auf dem zweiten Rang abschließt.

Der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga B1 deklassiert den Tabellendritten aus Honigsessen mit 8:0 Toren. Atzelgift hat nun durch den Auswärtssieg bei Absteiger Niederfischbach die Vizemeisterschaft sicher. Auch Neitersen muss den Gang in die C-Klasse antreten, nachdem man das Spiel bei den Sportfreunden Daaden verlor und der FSV Kroppach gleichzeitig sein Heimspiel gegen Derschen gewann.

Sportfreunde Daaden – SG Neitersen/Altenkirchen II 2:0 (0:0). Am Freitagabend bot sich Neitersen in Daaden die Chance, den Konkurrent Kroppach mit einem Sieg unter Druck zu setzen und wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Beim Tabellenvierten hielt man auch lange Zeit gut mit. Schließlich musste man sich jedoch nach späten Gegentreffern durch Meik Minnerop (75.) und Robin Steiner (90.) den Sportfreunden geschlagen geben und nun den bitteren Gang in die C-Klasse antreten.

SV Adler Niederfischbach II – SG Atzelgift/Nister 0:3 (0:1). Es war ein Spiel auf ein Tor, nämlich das der Gastgeber. Atzelgift ging durch ein Tor von Yannick Pascal Weyer in Führung (31.) und trotz drückender Überlegenheit nur mit einem 1:0 in die Halbzeitpause. Nach Wiederanpfiff ging es so weiter, sodass die Treffer von Jonas Wisser (59.) und Marius Reichmann (65.) die logische Folge waren. Niederfischbachs Trainer Marcus Schmidt: „Die erste halbe Stunde konnten wir sie ein bisschen ärgern. Am Ende hat sich aber die viel bessere Mannschaft durchgesetzt.“

FSV Kroppach – SV Adler Derschen 3:2 (1:0). Die Hausherren gingen durch ein Tor von Lukas Becker in Führung (23.) und nahmen diese mit in die Halbzeit. Durch Tore von Leander Orsowa (55.) und Behnam Akbari (75.) führten die Adler in Halbzeit zwei dann zwischenzeitlich. Gästetorwart David Hofmann erwies seinem Team dann einen Bärendienst, in dem er nach einer Tätlichkeit mit einer Roten Karte vom Platz musste und es anschließend Elfmeter für die Heimelf gab. Diesen verwandelte dann Florian Müller zum Ausgleich (80.). Damit nicht genug erzielte Lukas Schischkowski dann noch den viel umjubelten Siegtreffer für den FSV (90.). Der eingewechselte Erik Gläser scheiterte in der Nachspielzeit noch am Torpfosten des FSV.

SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach – TuS Bitzen 1:2 (0:2). In einem Spiel, in dem es für die punktgleichen Tabellennachbarn sportlich um nicht mehr so viel ging, zeigten die Gäste aus Bitzen deutlich mehr Elan. Durch einen Doppelschlag von Robin Heinrich (9.) und Colin Guilavogui (19.) führte man zur Halbzeit verdient mit 2:0. Alsdorfs Niko Pees sorgte mit seinem Treffer nach der Pause noch für ein wenig Spannung in der Partie (66.). Trotz Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte für den TuS (87.) blieb es beim Endstand von 1:2, wodurch die Mannschaften die Tabellenplätze tauschen.

SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg – SG Honigsessen/Katzwinkel 8:0 (2:0). Vor der Partie ging man mit Blick auf die Tabelle von einer engen Begegnung aus, weil der Tabellenführer auf den immerhin Tabellendritten traf. Der schon feststehende Meister aus Gebhardshain demonstrierte in dieser Begegnung aber nach allen Regeln der Kunst seine Extraklasse und fegte die Gäste vom Platz. Gerade in der zweiten Halbzeit ergab man sich seinem Schicksal. Die Tore im Einzelnen: 1:0, 2:0 Robin Stockschläder (7., 9.), 3:0, 4:0 Robin Kastl (47., 68.), 5:0 Michael Becher (71.), 6:0 Flavio Giehl (80.), 7:0, 8:0 Jan Niklas Franken (84., 88.).

SSV Hattert – SG Offhausen-Herkersdorf/Harbach 5:4 (1:4). Zur Halbzeit hat nach den Treffern von Marvin Schüller (8.), Dennis Bender (35.), und Doppelpacker Marvin Gerlach (38., 45.) bei einem Gegentreffer von Christopher Jung (39.) alles nach einem klaren Sieg der SG ausgesehen. Die Mannschaft von Trainer Dario Giannattasio zeigte nach der Pause aber ein ganz anderes Gesicht und drehte die verloren geglaubte Partie noch durch die Tore von Patrick Bläß (48., 79.), Jan Philipp Orthey (56.) und Simon Denter (89.) noch zu einem Heimsieg.

SG Niederhausen/Birkenbeul – SG 06 Betzdorf II 3:2 (1:1). Für die Gästeführung sorgte Anton Semenov (21.). Diese glich Dustin Ring kurze Zeit später aus (23.). Kurz nach Wiederanpfiff brachte Simon Marenbach die Gastgeber dann erstmalig in Führung (47.). Alexander Wacker erhöhte dann auf 3:1 (70.). Der späte Treffer der Gäste durch Tobias Schlüter war dann nur noch Ergebniskosmetik (90.).