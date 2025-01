SG Atzelgift/Nister setzt auf Erfahrung an der Linie

In der Winterpause sahen die Verantwortlichen der SG Atzelgift ihr Saisonziel in Gefahr und trennten sich von Trainer Felix Ba Bly. Springt bis Sommer dessen Vorgänger Jens Reifenrath ein, ist jetzt klar, wer in der neuen Saison das Amt übernimmt.