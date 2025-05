Nicht die SG Arzbach/Nievern, sondern duize zweite Welle der Sportfreunde Höhr-Grenzhausen bejubelte am Sonntag an der Früchter Straße den vorzeitigen Klassenverbleib in der Fußball-Kreisliga B7.

Sie hatten sich viel vorgenommen, doch nur wenig konnte die SG Arzbach/Nievern umsetzen und muss in der Kreisliga B7 auf der Hut bleiben.

SG Arzbach/Nievern – Spfr Höhr-Grenzhausen II 0:1 (0:1). Das Zittern geht an der Früchter Straße und den Burgwiesen weiter: Die SG verpasste es, im „Endspiel um den vorzeitigen Klassenverbleib“ den berühmten Sack zuzumachen. „Wir waren einfach nicht zwingend genug und konnten uns kaum nennenswerte Torchancen erspielen. So geht die Niederlage in Ordnung“, so SG-Spieler und Hertha-Abteilungsleiter Niklas Sauer, der mit seinen Kumpels erst einmal die herbe Enttäuschung verdauen und dann den Blick nach vorne richten muss. Denn immerhin beträgt der Abstand zum ersten Abstiegsplatz, den der SV Niederwerth II belegt, bei zwei noch ausstehenden Begegnungen noch fünf Zähler. Ob’s am letzten Spieltag der Saison in Nievern zum Finale gegen die „Insulaner“ kommt? Schiedsrichter: Volker Diede. Tor: 0:1 Filip Birnbach (42.). Zuschauer: 70.