Das hatten sich alle Beteiligten bei der SG Arzbach/Nievern ganz anders vorgestellt: Am letzten Spieltag der Saison rutschten die Kombinierten „unter den Strich“. Es riecht nach unterster Spielklasse, obgleich es noch eine Chance geben könnte...

Sportlich ist die SG Arzbach/Nievern in die unterste Klasse abgestiegen. Nun hofft man an der Früchter Straße und den Burgwiesen auf ein Hintertürchen, um doch noch in der B-Klasse bleiben zu können.

SG Arzbach/Nievern – SV Niederwerth II 0:4 (0:2). „Jetzt bleibt uns nur noch die Hoffnung als Nachrücker einen Platz in der B-Klasse zu bekommen“, war Hertha-Abteilungsleiter Niklas Sauer nach dem insgesamt recht blutleeren Auftritt seiner maßlos enttäuschenden Kombinierten im „Endspiel“ gegen die Reserve von der Rhein-Insel ebenso bedient wie Trainer Dennis Winkler. Der befand allerdings: „Die zum Klassenverbleib nötigen Punkte haben wir in anderen Spielen liegen gelassen.“ Schiedsrichter: Justin Geiß. Tore: 0:1 Karim Hassanin (25.), 0:2 Dennis Kesselheim (43.), 0:3 Chr istoph Lau (70.), 0:4 Karim Hassanin (90.). Gelb-Rote Karte: René Lauterbach (77., SG, Foulspiel und „Schwalbe“). Zuschauer: 120.