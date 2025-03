14 Punkte auf Relegationsplatz zwei, 11 Punkte auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Die SG Alsdorf/Kirchen „dümpelt“ aktuell im Niemandsland der Fußball-Kreisliga B1. Spielertrainer Robin Stockschläder weiß, dass mehr in seiner Mannschaft steckt. Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt die SG den Tabellennachbarn des SSV Hattert. Um viel gehen dürfte es auf dem Rasenplatz in Kirchen nicht mehr. Stockschläder will kommendes Jahr dann aber mit seiner Mannschaft noch mal richtig angreifen.

Was lief bisher gut und wie zufrieden sind sie mit der bisherigen Saison?

Also grundsätzlich liegen wir voll im Soll, was die Zielsetzung angeht, die wir vor der Saison getroffen haben. Wir wollen den fünften Platz der letzten Saison bestätigen, tendenziell eher noch ein bisschen nach oben. Aktuell sind wir Fünfter, nach oben haben wir aber ein bisschen Federn lassen. Ich bin nicht hellauf begeistert, aber auch nicht enttäuscht, was den Saisonverlauf angeht. Vor allem gegen gute Gegner haben wir ordentliche Spiele gemacht und uns immer gut verkauft.

Was lief bisher noch nicht so gut und wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?

Die eigentlichen Pflichtaufgaben haben wir nicht erfüllt. Gegen nominell schwächere Gegner sehen wir nie so gut aus. Vor allem unsere Chancenverwertung in eben diesen Spielen ist teilweise katastrophal. Da brauchen wir viel zu viele Chancen, um Tore zu erzielen. Daher sind auch manche Spiele dann in Richtung des Gegners gekippt, und dann stehst du am Ende des Tages da und fragst dich, wo die Punkte hin sind.

Was macht die SG Alsdorf aus?

Wir sind ein Verein, der schon recht lange in dieser Konstellation zusammen ist. Wir sind sehr geerdet, bei uns gibt es kein Gehalt oder sonst etwas, wir spielen Fußball als reines Hobby. Wir sind eine junge Truppe, die sich auch privat gut versteht und gut kennt. Wir sind offen für jeden Externen, der kommen will, aber wir sind halt ein eingeschworener Haufen.

Was ist das Ziel für die Rest- beziehungsweise die nächste Saison?

Ich gehe davon aus, dass wir in der Kreisliga B1 bleiben werden. Das ist auch erst mal das Ziel für die Restsaison. In der neuen Saison gilt es dann, mit dem Kader, der eine gute Qualität hergibt, auch unsere Leistung kontinuierlich auf den Platz zu bringen. Dann können wir auch in die Nähe vom Relegationsplatz kommen und wieder ganz oben mitspielen. Dafür müssen aber alle voll fokussiert sein auf den Fußball, das ist aktuell ein bisschen das Problem, das manche es nur als Hobby sehen und den Erfolg nicht für wichtig nehmen. Dazu bräuchten wir aber dann für die Qualität und die Quantität noch neue externe Spieler.

Vervollständigen Sie den Satz: Als Trainer der SG Alsdorf will ich...

...die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln. Nicht nur fußballerisch, sondern auch, was die Persönlichkeit jedes einzelnen Spielers angeht. Das Konstrukt Fußball kann man auch allgegenwärtig in den Alltag übertragen. Ich will, dass die Jungs am Fußball wachsen und die gelernten Dinge auch im Alltag verwenden können.