Viele Abschiede SG Ahrtal will in Gevenich die Meisterschaft feiern Daniel Fischer 14.05.2026, 09:31 Uhr

i Während die SG Ahrtal (in weißen Trikots, links Partick Frings und rechts Lukas Minwegen) am Sonntag mit einem Sieg bei der SG Eifelhöhe die Meisterschaft perfekt machen kann, steht für den SV Ulmen um Torwart Daniel Neisius der dritte Platz bereits vor dem Spiel beim SV Laubach II fest. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Fußball-Kreisliga B 8 steht die SG Ahrtal vor dem Meisterschafts-Coup, während die SG Auderath knapp am ersten Saisonsieg scheitert. Überraschungen und emotionale Abschiede prägen den Spieltag.

Am 25. Spieltag der Fußball-Kreisliga B 8 kann Tabellenführer SG Ahrtal mit einem Sieg bei der SG Eifelhöhe die Meisterschaft perfekt machen. Verfolger FSG Vordereifel trifft im Derby auf die SG Weiler/Boos. Für mehrere scheidende Trainer ist es das letzte Heimspiel an der Seitenlinie ihres Vereins.







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