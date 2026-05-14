In der Fußball-Kreisliga B 8 steht die SG Ahrtal vor dem Meisterschafts-Coup, während die SG Auderath knapp am ersten Saisonsieg scheitert. Überraschungen und emotionale Abschiede prägen den Spieltag.
Lesezeit 3 Minuten
Am 25. Spieltag der Fußball-Kreisliga B 8 kann Tabellenführer SG Ahrtal mit einem Sieg bei der SG Eifelhöhe die Meisterschaft perfekt machen. Verfolger FSG Vordereifel trifft im Derby auf die SG Weiler/Boos. Für mehrere scheidende Trainer ist es das letzte Heimspiel an der Seitenlinie ihres Vereins.