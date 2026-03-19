Fußball-Kreisliga B5 SG Aar-Einrich trennt sich von Trainerduo Weyl/Jung Stefan Nink 19.03.2026, 12:54 Uhr

i Andreas Weyl (links) und Steffen Jung (Mitte) stehen bei der Aar-Einrich nicht länger in der Verantwortung. Andreas Hergenhahn

Wenn im Fußball nichts mehr geht, hilft oft nur die Notbremse: B5-Ligist SG Aar-Einrich hat sich vom Trainerduo Andreas Weyl und Steffen Jung getrennt. Beim Gastspiel in Bad Ems am Sonntag werden Kevin Weber und Ilja Ponjavic das Team betreuen.

Auch an der Basis sind Fußball-Trainer zumeist die schwächsten Glieder einer Kette. Die SG Aar-Einrich, die in Staffel 5 der Kreisliga B als Tabellensechster ihr Dasein im grauen Mittelmaß fristet, hat sich vom Trainerduo Andreas Weyl und Steffen Jung getrennt.







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