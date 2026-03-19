Wenn im Fußball nichts mehr geht, hilft oft nur die Notbremse: B5-Ligist SG Aar-Einrich hat sich vom Trainerduo Andreas Weyl und Steffen Jung getrennt. Beim Gastspiel in Bad Ems am Sonntag werden Kevin Weber und Ilja Ponjavic das Team betreuen.
Lesezeit 1 Minute
Auch an der Basis sind Fußball-Trainer zumeist die schwächsten Glieder einer Kette. Die SG Aar-Einrich, die in Staffel 5 der Kreisliga B als Tabellensechster ihr Dasein im grauen Mittelmaß fristet, hat sich vom Trainerduo Andreas Weyl und Steffen Jung getrennt.