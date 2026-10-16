Den Heimnimbus wahren und den Spitzenteams im Nacken bleiben: Das steht am Sonntag in der Staffel 5 der Kreisliga B5 beim Heimspiel gegen die Reserve der TuS Burgschwalbach auf der Agenda der Fußballer des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach.
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Während das Spitzenduo der Fußball-Kreisliga B5 am 11. Spieltag Heimrecht genießt und am Hellenhahn ein Verfolgerduell steigt, kann Kellerkind SG Aar-Einrich gegen den Rangdritten SG Unterwesterwald nur überraschen.SG Rheinhöhen II – TuS Niederneisen (Sa.