SG Unterwesterwald zu Gast SG Aar-Einrich hat gegen Isola-Elf nichts zu verlieren Stefan Nink 16.10.2026, 13:22 Uhr

i Klare Rollenverteilung: Martin Schwarz (rechts, im Zweikampf mit Braubachs Stefan Fuselbach) wird mit seiner FSV Osterspai von der Konkurrenz gejagt. Am Sonntag kommt der zuletzt schwächelnde FSV Welterod an die Rheinuferstraße. Andreas Hergenhahn

Den Heimnimbus wahren und den Spitzenteams im Nacken bleiben: Das steht am Sonntag in der Staffel 5 der Kreisliga B5 beim Heimspiel gegen die Reserve der TuS Burgschwalbach auf der Agenda der Fußballer des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach.

Während das Spitzenduo der Fußball-Kreisliga B5 am 11. Spieltag Heimrecht genießt und am Hellenhahn ein Verfolgerduell steigt, kann Kellerkind SG Aar-Einrich gegen den Rangdritten SG Unterwesterwald nur überraschen.SG Rheinhöhen II – TuS Niederneisen (Sa.







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