Fußball-Kreisliga B5 SG Aar-Einrich erhofft sich eine Trotzreaktion Stefan Nink 20.03.2026, 11:42 Uhr

i Symbolbild dpa

Wann machen die Sportfreunde Bad Ems in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B ihre Rückkehr ins Kreisoberhaus perfekt? Mit einem Heimsieg gegen die SG Aar-Einrich will der Primus seinem erklärten Ziel den nächsten Schritt näher kommen.

In der Fußball-Kreisliga B5 steht auch am 18. Spieltag das Ringen um die Plätze 2 und 12 im Mittelpunkt des Interesses.SG Mühlbachtal II – TuS Katzenelnbogen/Klingelbach (So., 12.15 Uhr, in Oelsberg, Hinrunde 0:2). Um eine kleine theoretische Chance auf Rang zwei zu wahren müssen die Flecker wohl alle noch ausstehenden zehn Spiele gewinnen.







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