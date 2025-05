In der Fußball-Kreisliga B1 steht die Reserve der SG 06 Betzdorf im gesicherten Tabellenmittelfeld gut da. Als Aufsteiger aus der C-Klasse hat die Mannschaft von Spielertrainer Kevin Denter zuletzt den Tabellenprimus aus Gebhardshain geschlagen. Durch den Last-Minute-Erfolg in der Nachspielzeit müssen die Betzdorfer nicht mehr nach unten schauen, können die Saison quasi ausklingen lassen. Am Sonntag steht für die Denter-Elf das Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn, der SG Alsdorf, auf dem Programm.

Was lief bisher gut und wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison?

Die Trainingsbeteiligung ist seit der Sommervorbereitung überragend. Wir haben immer konstant viele Spieler auf dem Training. Als Aufsteiger sind wir im Tabellenmittelfeld, daher bin ich mit der bisherigen Saison mehr als zufrieden. Wir stehen super da.

Was lief bisher noch nicht so gut und wo gibt es noch Verbesserungspotenzial?

Unser Problem ist, dass wir gegen die vermeintlich nicht so guten Gegner mehr Punkte holen müssen. Gegen die Top-Mannschaften der Liga performen wir immer gut, lassen dann aber wiederum Punkte gegen die Gegner von unten. Zudem müssen wir mehr Tore schießen und effizienter vor der Kiste sein. Dafür fehlt uns noch ein richtiger Stürmer.

Was macht die SG 06 Betzdorf II aus?

Der ganze Verein ist wie eine große Familie. Wir haben einen super Vorstand, gute Trainer und eine tolle Jugendarbeit. In Betzdorf packt jeder mit an, das ist das, was uns ausmacht. Wir gewinnen und verlieren die Spiele als gesamter Verein.

Was ist das Ziel für den Rest der Saison? Gibt es Ziele über diese Saison hinaus?

In dieser Saison ist es unser Ziel, am Ende in der Tabelle vor der SG Alsdorf/Kirchen und der SG Offhausen-Herkersdorf/Harbach zu stehen. Im Sommer müssen wir erst mal gucken, was möglich ist. Dann werden wir uns ein Ziel setzen.

Vervollständigen Sie mir folgenden Satz: Als Trainer der SG Betzdorf II will ich...

...eine gute Mannschaft zusammenstellen und Spaß mit den Jungs haben.