Es sind Wochen zum Vergessen, die hinter der SG Selters/Siershahn liegen. Seit eineinhalb Monaten hat die Elf um Tim Schenkelberg keinen Punkt mehr geholt und sieben Mal in Folge verloren. Der Spielertrainer über die Gründe liegen – und den Ausweg.
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Als sich die SG Selters/Siershahn am sechsten Spieltag der Kreisliga B4 mit 4:1 gegen die SG Thalhausen durchsetzte, war die Welt noch in Ordnung. Die Mannschaft um Spielertrainer Tim Schenkelberg schob sich auf den siebten Platz vor und lag nur drei Punkte hinter der Spvgg EGC Wirges II, die zu diesem Zeitpunkt die Tabelle anführte.