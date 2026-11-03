Siebte Niederlage in Folge Selters-Coach Tim Schenkelberg stellt Charakterfrage Marco Rosbach 03.11.2026, 12:17 Uhr

i Hier geht Spielertrainer Tim Schenkelberg (in Blau) entschlossen dazwischen und versperrt Haiderbachs Philipp Manns (in Weiß) den Weg zum Tor. Das Defensivverhalten wird Schlusslicht SG Selters/Siershahn in der Kreisliga B4 aber immer wieder zum Verhängnis – bereits 52 Mal hat’s hinten gerappelt. Volker Horz

Es sind Wochen zum Vergessen, die hinter der SG Selters/Siershahn liegen. Seit eineinhalb Monaten hat die Elf um Tim Schenkelberg keinen Punkt mehr geholt und sieben Mal in Folge verloren. Der Spielertrainer über die Gründe liegen – und den Ausweg.

Als sich die SG Selters/Siershahn am sechsten Spieltag der Kreisliga B4 mit 4:1 gegen die SG Thalhausen durchsetzte, war die Welt noch in Ordnung. Die Mannschaft um Spielertrainer Tim Schenkelberg schob sich auf den siebten Platz vor und lag nur drei Punkte hinter der Spvgg EGC Wirges II, die zu diesem Zeitpunkt die Tabelle anführte.







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