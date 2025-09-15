Das Spitzentrio der Kreisliga B4 ist der Konkurrenz weit enteilt. Bereits sechs Punkte liegen zwischen Platz drei und vier.

An der Spitze der Kreisliga B4 hat sich der TV Mülhofen durch den Sieg im Topspiel gegen die SG Puderbach etwas abgesetzt. Den höchsten Sieg landete der FC Kosova II.

SG Augst Eitelborn II – SG Maischeid 4:1 (2:0). Die Gastgeber zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und setzten sich verdient durch. „Der Sieg geht auch in der Höhe absolut in Ordnung. Lediglich unsere Chancenverwertung hätte besser sein können. Wir sind etwas verschlafen aus der Pause gekommen, haben uns dann aber gefangen. Man merkt, dass wir uns langsam einspielen“, erklärte Augsts Trainer Dirk Hücking. Tore: 1:0, 2:0 Ismail Barut (32., 41.), 3:0 Marek Keil (65.), 3:1 Louis Böhm (73.), 4:1 Paul Hepfer (83.).

FSV Ebernhahn - FV Engers II 0:1 (0:1). Ebernhahn hielt zwar gut mit, nahm aber am Ende nichts Zählbares mit. „Es war eine gute Leistung gegen einen guten Gegner. Die Gäste nutzten eine Einzelleistung zur Führung, wobei wir danach die Chance zum Ausgleich liegenließen. Am Ende wäre in dem engen Spiel wohl auch ein Unentschieden gerecht gewesen“, analysierte FSV-Abteilungsleiter Tobias Kuch. Tor: 0:1 Zellhan Rexha (34.).

SV Niederwerth II - SG Grenzbachtal Roßbach 3:1 (2:0). Niederwerths Zweitvertretung holte gegen Grenzbachtal die ersten Punkte der Saison. „Glückwunsch an den SV Niederwerth für einen völlig verdienten Sieg. Wir haben aktuell kein B-Klassen-Niveau und dürfen erstmal den Blick auf die untere Tabellenhälfte richten“, zeigte sich SG-Trainer Mario Strnad enttäuscht. Tore: 1:0 Jannick Schlemmer (9.), 2:0 Felix Klöckner (38.), 2:1 Semi Rihani (69.), 3:1 Christopher Stein (86.).

FC Kosova Montabaur II – SF Höhr-Grenzhausen II 7:2 (2:1). Nach frühem Rückstand drehte Kosovas Reserve die Partie noch vor der Pause und zeigte in der Schlussphase große Effizienz. Drei Treffer binnen fünf Minuten entschieden das Spiel endgültig. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und trotz vieler Ausfälle ein Zeichen gesetzt. Top Leistung und ein Sechs-Punkte-Wochenende für den Verein“, freute sich Kosovas Trainer Valentin Konaj. Tore: 0:1 Florian Krink (9.), 1:1 Titus Müller (18.), 2:1 Agim Xhaferi (43.), 2:2 Sascha Klee (60.), 3:2 Idriz Luma (76.), 4:2 Agim Xhaferi (78.), 5:2 Idriz Luma (81.), 6:2 Agim Xhaferi (88.), 7:2 Titus Müller (90.).

TV Mülhofen – SG Puderbach 2:1 (2:0). Im Spitzenspiel der Kreisliga B4 konnte die SG Puderbach trotz einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang keine Punkte mitnehmen. „Nachdem wir im ersten Durchgang durch individuelle Fehler mit zwei vermeidbaren Treffern ins Hintertreffen geraten sind und dabei selbst nicht ins Spiel gefunden haben, reichte es in den zweiten 45 Minuten nur noch zum Anschlusstreffer. Die Heimmannschaft war einfach den einen Tick galliger und hat am Ende nicht unverdient gewonnen“, so Puderbachs Trainer Dirk Gras. Tore: 1:0, 2:0 Tugay Arslan (21., 25.), 2:1 Sven Jannick Broszeit (58.).