Einiges los war am fünften Spieltag der Kreisliga B2, der auch einen Wechsel an der Tabellenspitze brachte. Besonders viel zu tun hatte der Schiedsrichter bei der Partie zwischen dem SSV Hattert und der SG Meudt.

Durch einen deutlichen Sieg bei Aufsteiger Malberger Kickers hat sich die SG Lasterbach an die Spitze der Kreisliga B2 gesetzt. Dabei profitierte der neue Spitzenreiter vom Remis des bisherigen Ersten SSV Hattert in ein er wilden Partie gegen die SG Meudt.

SG Guckheim II – SV Stockum-Püschen 3:0 (1:0). Die Heimelf legte früh los und stellte die Weichen bereits nach wenigen Minuten auf Sieg. Niklas Rübsamen traf in der 6. Minute zur Führung, nach der Pause erhöhte Ben Jeuk, ehe Rübsamen kurz vor dem Abpfiff mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt setzte. Stockum-Püschen fand nie wirklich ins Spiel, sodass Guckheim am Ende einen ungefährdeten und verdienten Heimerfolg feiern konnte. Tore: 1:0 Niklas Rübsamen (6.), 2:0 Ben Jeuk (50.), 3:0 Niklas Rübsamen (90.).

SG Westerburg III – SV Weidenhahn 1:5 (0:2). Die Gastgeber begannen stark, ließen aber beste Gelegenheiten ungenutzt. „Wir haben in den ersten 30 Minuten gut angefangen, aber unsere Großzahl an Chancen nicht genutzt. Und wie es dann so ist, kassieren wir durch eine Standardsituation das 0:1 und haben damit den Gegner unnötig stark gemacht. Die Gäste waren dann am Ende überlegen und haben daher verdient gewonnen“, sagte Westerburgs Trainer Luca Benner. Tore: 0:1, 0:2 Luca Grünewald (33., 35.), 1:2 Behcet Gencaslan (65.), 1:3, 1:4 Kerim Akbulut (70., 77.), 1:5 Luca Gründewald (88.).

SG Basalt Fehl-Ritzhausen – SG Alpenrod II 2:0 (1:0). Die Heimelf feierte einen verdienten Arbeitssieg. „Wir wussten, dass wir uns gegen einen physisch starken Gegner beweisen mussten. Das hat die Mannschaft gerade in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht, das 1:0 kurz vor der Pause war völlig verdient. Nach dem Wechsel mussten wir eine Drangphase von Alpenrod überstehen, die wir mit dem 2:0 beendet haben“, bilanzierte Basalts Trainer Peter Weber. Tore: 1:0 Leon Jung (45.), 2:0 Tobias Wernsdorf (80.).

SG Hemmerich Rothenbach – TuS Niederahr II 3:1 (0:1). Nach Pausenrückstand drehte die Heimelf die Partie und feierte den zweiten Sieg in Folge. Entsprechend zufrieden war SG-Trainer Marcel Mohr: „Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, wobei die Gäste gegen Ende stärker wurden und folgerichtig in Führung gingen. Danach waren wir aggressiver und erspielten uns endlich Chancen, die wir dann auch zu nutzen wussten. Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg.“ Tore: 0:1 Julian Decker (39.), 1:1 Marvin Binge (67.), 2:1 David Weiß (80.), 3:1 Marvin Binge (86.).

SSV Hattert – SG Meudt/Berod 3:3 (0:2). „Die Gäste hatten nicht allzu viele Chancen, jedoch gerieten wir durch einen individuellen Fehler und einen Elfmeter in Rückstand. Nach Wiederanpfiff machten wir ein gutes Spiel, ehe wir uns dann durch einen erneuten Fehler scheinbar das Genick brachen. Da wir die bessere Mannschaft waren, schafften wir es dennoch, uns in den letzten zehn Minuten mit einem Punkt zu belohnen“, beschrieb SSV-Trainer Dario Giannattasio die vogelwilde Partie. Tore: 0:1 Benedikt Kohlhas (24., Eigentor), 0:2 Matthias Aßmann (28., Foulelfmeter), 0:3 Kilian Becker (68., Foulelfmeter), 1:3 Alessandro Becher (83.), 2:3 Christopher Jung (85., Foulelfmeter), 3:3 Patrick Bläß (90., Foulelfmeter). Gelb-Rote Karte: Bendedikt Kohlhas (55., SSV Hattert) wegen wiederholten Foulspiels. Rote Karten: Christopher Keller (30., Trainer der SG Meudt) wegen Unsportlichkeit, Yahya Erol (76., SG Meudt) wegen groben Foulspiels. Verschossener Elfmeter: Matthias Aßmann (57., SG Meudt).

TuS Bad Marienberg – SG Hundsangen III 3:0 (2:0). Die Gastgeber dominierten die Partie von Beginn an und fuhren einen ungefährdeten Heimsieg ein. „Mit einem klaren 3:0-Heimsieg haben wir das Spiel von Beginn an dominiert. Trotz einzelner Unkonzentriertheiten, durch die wir uns selbst kurz in Bedrängnis brachten, war der Erfolg nie gefährdet. Eine starke Teamleistung sicherte uns die verdienten drei Punkte“, sagte TuS-Coach Leon Sinanovic. Matchwinner war Nico Bonfiglio, der mit seinen drei Treffern im Alleingang die Partie entschied. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Nico Bonfiglio (25., 45., 90.).

Malberger Kickers – SG Lasterbach Elsoff 1:6 (0:6). Die Gäste aus Lasterbach zeigten sich in Torlaune und eroberten die Tabellenspitze. „Trotz des schlechten Ergebnisses in der ersten Halbzeit hat die Moral in der zweiten Halbzeit gestimmt. Es war ein verdienter Sieg von Lasterbach, und wir können hoffentlich an der Leistung des zweiten Abschnitts anknüpfen“, zeigte sich Heimtrainer Maximilian Pickartz trotz der klaren Niederlage zuversichtlich. Tore: 0:1 Buenyamin Yildirim (10.), 0:2 Maurice Weimer (18.), 0:3 Christian Mehr (29.), 0:4 Buenyamin Yildirim (30.), 0:5 Christian Mehr (38.), 0:6 Buenyamin Yildirim (43.), 1:6 Jan Kessler (81.).