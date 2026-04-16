In der Kreisliga B 7 stehen spannende Duelle an. Kann die DJK Kruft/Kretz ihre Spitzenposition in Westum verteidigen? Überraschungen sind programmiert, wenn Spitzenteams auf motivierte Außenseiter treffen.
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In der Fußball-Kreisliga B 7 stehen den Topteams der DJK Kruft/Kretz und der SG Niederzissen/Wehr schwere Auswärtsaufgaben bevor. Die DJK muss zur SG Westum/Löhndorf II, Niederzissen gastiert auf dem Horeb bei der SG Eich/Nickenich/Kell. Die Grafschafter SG lauert und erwartet den FC Plaidt II auf dem Hartplatz in Bengen.