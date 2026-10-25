Alsdorf unterliegt deutlich Schönstein entscheidet das Verfolgerduell für sich Désirée Rumpel 25.10.2026, 21:39 Uhr

i Die Sportfreunde Schönstein (in Gelb) schlagen im Verfolgerduell die SG Alsdorf (in Rot) deutlich und erobern Rang Zwei. Manfred Böhmer/balu

In der Kreisliga B1 dominiert Atzelgift mit einem 11:0 gegen Etzbach. Schönstein klettert durch den Sieg im Verfolgerduell gegen Alsdorf auf Platz zwei. Vatan Spor Hamm sendet im Tabellenkeller ein Lebenszeichen.

Die SG Atzelgift bleibt an der Tabellenspitze, ärgster Verfolger sind die Sportfreunde Schönstein, die das direkte Duell gegen die SG Alsdorf für sich entschieden. Am Tabellenende konnte Vatan Sport Hamm den zweiten Saisonsieg einfahren und den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze auf zwei Zähler verringern.







Artikel teilen

Artikel teilen