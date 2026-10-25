In der Kreisliga B1 dominiert Atzelgift mit einem 11:0 gegen Etzbach. Schönstein klettert durch den Sieg im Verfolgerduell gegen Alsdorf auf Platz zwei. Vatan Spor Hamm sendet im Tabellenkeller ein Lebenszeichen.
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Die SG Atzelgift bleibt an der Tabellenspitze, ärgster Verfolger sind die Sportfreunde Schönstein, die das direkte Duell gegen die SG Alsdorf für sich entschieden. Am Tabellenende konnte Vatan Sport Hamm den zweiten Saisonsieg einfahren und den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze auf zwei Zähler verringern.