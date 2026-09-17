Schwierige Auswärtsaufgabe für die Top 3 der B Staffel 8: Hausen (1.) gastiert bei Ehrbachtal Ney, Kruft/Kretz (2.) muss zur Mendiger Reserve und Cochem (3.) fährt nach Mertloch zur SG Maifeld-Elztal II.

Am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 stehen drei Partien am Freitag und vier Begegnungen am Sonntag an.

Am Kirmeswochenende hätte der Zwölfte gern etwas zu feiern, doch die Ausfallliste ist lang.