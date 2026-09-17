Kreisliga B Staffel 8
Schneiß redet vor Derby gegen Landkern Klartext
Vor einem Jahr prallten die SG Landkern/Illerich (in Blau) und der SSV Ellenz-Poltersdorf das letzte Mal in einem Pflichtspiel a
Vor einem Jahr prallten die SG Landkern/Illerich (in Blau) und der SSV Ellenz-Poltersdorf das letzte Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Der damalige A-Klässler Ellenz gewann im Kreispokal 1 mit 4:1 in Landkern. Nun sind beide wieder Konkurrenten in der B-Klasse. Am Sonntag (14.30 Uhr) kommt es zum Duell an der Mosel in Poltersdorf.
Alfons Benz

Schwierige Auswärtsaufgabe für die Top 3 der B Staffel 8: Hausen (1.) gastiert bei Ehrbachtal Ney, Kruft/Kretz (2.) muss zur Mendiger Reserve und Cochem (3.) fährt nach Mertloch zur SG Maifeld-Elztal II.

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Am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 stehen drei Partien am Freitag und vier Begegnungen am Sonntag an.FC Emmelshausen-Karbach III – SV Untermosel Kobern-Gondorf II (Fr., 20 Uhr, in Leiningen). Am Kirmeswochenende hätte der Zwölfte gern etwas zu feiern, doch die Ausfallliste ist lang.
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