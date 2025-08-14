Das Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Braubach und der Reserve der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen steht am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B6 im Mittelpunkt des heimischen Interesses. Der FSV RW Lahnstein will beim Heimdebüt unbedingt punkten.

SV Braubach – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II (So., 14.30 Uhr). So mancher Beobachter der Szene rieb sich am vergangenen Sonntag verwundert die Augen, als die Kunde des bemerkenswerten 3:2-Erfolgs der Osterspaier Reserve gegen die Rübenacher Zweite die Runde machte. Zur Schar der Überraschten zählte auch Braubachs Trainer Björn Schmitz, der der FSV nach eigenem Bekunden einen solchen Coup gegen den Viertplatzierten des Vorjahres nicht zugetraut hatte. „Sie fighten ordentlich und können so ein richtig unangenehmer Gegner sein“, so Schmitz, der drei Tage später mit seinem Team beim Auftakt der Runde leer ausging. Beim 0:2 beim A-Liga-Absteiger SG Moseltal schnupperten die Marksburgstädter zwar langr an einem Punktgewinn, aber beim Verwerten der herausgespielten Torchancen herrschte Ebbe beim SVB. Adrian Bilo und später Issa Ali ließen Hochkaräter aus. So blieb die zumindest vorne ziemlich ungeliebte Null zum Leidwesen des Trainers und des mitfiebernden Anhangs an der falschen Stelle stehen. Zu allem Überfluss schied mit Stefan Fuselbach einer der Braubacher Stützen bereits nach rund 5 Minuten verletzt aus. Schmitz befürchtet eine mehrwöchige Zwangspause. Dass sein Team in spielerischer Hinsicht durchaus zu gefallen wusste, tröstete Schmitz keineswegs. „Wir hatten zwar gute Fußballer auf dem Platz, aber keine Kämpfer. Wir werden uns umstellen müssen“, setzt der erfahrene Coach auf eine bessere Mischung zwischen Rastellis und Wadenbeißern, um das Punktekonto möglichst schnell aufzuhübschen und sich in sicheren Gefilden zu etablieren. Kollege Marcel Diesler und seine Jungs kommen aber mit Rückenwind in den Alten Gahnert.

FSV RW Lahnstein – VfR Eintracht Koblenz (So., 15 Uhr). Das hatten sich Norman Stenzel und Co. ganz anders vorgestellt: Bei der Drittvertretung des Oberligisten FC RW Koblenz setzten die Kicker von der Flussmündung den Saisonstart mit 0:3 gehörig in den Sand. Doch wie die Lahnsteiner nach der übertrieben anmutenden Ampelkarte gegen Andre Abibilajewa in nummerischer Unterzahl während der letzten rund 20 Minuten agierten, nötigte ihrem Coach großen Respekt ab. „Auf der gesamten zweiten Halbzeit lässt sich aufbauen“, hob Stenzel die positiven Aspekte des ersten Pflichtspiel-Auftritts seiner Rot-Weißen hervor. Mit dem Gast von der Karthause wird nun ein Team im Rhein-Lahn-Stadion vorstellig, dem zugetraut wird, eine der ersten Geigen zu spielen und im Kampf um den sofortigen Wiederaufstieg mitzumischen. Das mühsame 4:3 bei der Immendorfer Zweiten lässt jedoch vermuten, dass auch beim VfR noch längst nicht ein Rädchen ins andere greift. Mit dem Dreier im Gepäck fährt es sich aber unbeschwerter gen Lahnstein, wo der Favorit nachzulegen gedenkt.