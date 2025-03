In der Kreisliga B7 scheint das Rennen um den Aufstieg fast schon gelaufen zu sein. Dafür ist in der Abstiegszone noch einiges möglich.

Die Spitzenteams der Kreisliga B7 zeigen keine Schwäche. Im Tabellenkeller hat der TuS Hilgert durch den Heimsieg gegen Arzbach ein Lebenszeichen gesendet.

SG Augst Eitelborn II – SG Nauort/Ransbach 2:2 (1:0). „Es war ein ausgeglichenes Unentschieden auf hohem Niveau mit vielen Chancen auf beiden Seiten. In der ersten Halbzeit hatten wir etwas mehr Spielanteile, im zweiten Abschnitt ergriffen die Gäste vermehrt die Initiative. Doch in der Summe ist die Punkteteilung meiner Meinung nach sehr gerecht“, erklärte Augst-Trainer Dirk Hücking. Tore: 1:0, 2:0 Dominik Lüpke (24., 56.), 2:1, 2:2 Björn Ploschke (62., 71.).

TuS Hilgert – SG Arzbach 3:2 (2:0). „Wir waren in der ersten Halbzeit sehr kompakt und zweikampfstark. In der zweiten Halbzeit kam der Gegner besser ins Spiel, sodass er den Ausgleich erzielen konnte. Am Ende haben wir uns noch mal zusammengerissen und den Sieg einfahren können“, fasste Vadim Fuchs den hart erkämpften Erfolg seiner Hilgerter Mannschaft zusammen. Tore: 1:0 Harout Tatarian (14.), 2:0 Harout Tatarian (22.), 2:1 Yanik Heymann (50.), 2:2 Anton Rau (63.), 3:2 Joyce Feyer-Konnerth (82.).

TuS Arenberg – SG Horressen-Elgendorf 1:6 (1:3). Nach frühem Rückstand drehte der Tabellenführer aus Horressen die Partie. „Nach einem kurzen Tiefschlaf in der ersten Minute haben wir zum Glück schnell die Kurve bekommen und zeitnah ausgeglichen. Danach war es ein kämpferisch guter Auftritt der Mannschaft auf einem sehr schlecht zu bespielenden Platz“, zeigte sich SG-Trainer Niklas Wörsdörfer zufrieden. Tore: 1:0 Luca Haas (1.), 1:1 Yannik Ehard (3.), 1:2 Steven Widura (26.), 1:3, 1:4 Yannik Ehard (36., 51.), 1:5 Steffen Decker (75.), 1:6 Adrian Bruch (80.).

TV Mühlhofen – SF Höhr-Grenzhausen II 3:2 (2:1). Der TV tat sich im Spiel gegen die abstiegsbedrohten Höhrer überraschend schwer. Nichtsdestotrotz fuhr die Heimmannschaft die eingeplanten drei Punkte ein und bleibt so an den Aufstiegsrängen dran. Die Gäste müssen nun zwingend gegen Schlusslicht Hilgert punkten, um sich von der Abstiegszone zu entfernen. Tore: 1:0, 2:0 Esad Kilicaslan (20., 42.), 2:1, 2:2 Silas Giesen (44., 58.), 3:2 Mehmet Demir (76.).

FC Lion’s Ransbach – SV Niederwerth II 9:1 (6:1). „Wir zeigten über das gesamte Spiel hinweg eine starke Leistung, besonders in der ersten Halbzeit, in der wir klar das Geschehen bestimmten. In der zweiten Hälfte ließ die Dominanz leider etwas nach, doch trotz kleinerer Schwächen konnten drei weitere Treffer und somit ein ungefährdeter Sieg erzielt werden“, resümierte Selim Yasin Akarsu nach dem überzeugenden Auftritt seiner Lion’s. Tore: 1:0 Nick Georg Murawski (1.), 2:0 Jannick Schemmer (ET, 7.), 2:1 Jannick Schemmer (17.), 3:1 Jannik Quirmbach (18.), 4:1 Nick Georg Murawski (19.), 5:1 Nick Georg Murawski (33.), 6:1 Jannik Quirmbach (40.), 7:1 Nick Georg Murawski (55.), 8:1 Tim Fröhnich (61.), 9:1 Luca Fox (85.).