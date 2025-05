xxxx

Kreisliga B2

Für die SG Grenzbachtal Marienhausen/Roßbach/Mündersbach geht es in den verbleibenden Spielen nur noch darum, im Zweikampf mit der SG Meudt/Berod den dritten Rang zu verteidigen. Am Samstag muss das Team um Philipp Radermacher, der die Torjägerliste mit 23 Treffern anführt, beim Tabellensechsten SV Stockum-Püschen ran (Sa., 17.30 Uhr).

Kreisliga B3

Die beiden in der Tabelle führenden Teams SV Rheinbreitbach und SSV Weyerbusch sind an diesem Wochenende spielfrei und können sich somit in Ruhe auf das direkte Duell in der kommenden Woche vorbereiten. Da die Partie der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II gegen die SG Vettelschoß/St. Katharinen II auf Mittwoch, 7. Mai (20 Uhr), verlegt wurde, werden am Sonntag nur vier Begegnungen ausgetragen.

Der SV Windhagen II ist mit vier Punkten die schwächste Rückrundenmannschaft und möchte im Abstiegskampf zu Hause wichtige Zähler einfahren gegen die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II (So., 12 Uhr). Die SG Thalhausen/Maischeid will gegen den SV Rengsdorf besser mithalten als beim 1:5 in der Hinrunde (So., 14.30 Uhr in Thalhausen).

Nach zwei Heimniederlagen und drei Unentschieden auswärts soll im sechsten Anlauf für die Kickers Westerwald endlich der erste Pflichtspielsieg her gegen den TuS Asbach II (So., 14.30 Uhr in Buchholz). Das Tabellenschlusslicht FV Rot-Weiß Erpel benötigt im Kampf gegen den drohenden Abstieg in die Kreisliga C dringend einen Erfolg gegen die SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach II (So., 14.30 Uhr).

Kreisliga B4

Nach nur einem Punkt aus sieben Spielen nach der Winterpause sind die Chancen des SSV Heimbach-Weis II auf den Klassenverbleib vor dem Spiel beim CSV Neuwied nur noch gering (So., 13 Uhr in Feldkirchen). Der VfL Oberbieber ist als einziges Team der Liga zu Hause noch ungeschlagen und möchte gegen den SV Melsbach im zwölften Heimspiel den elften Sieg einfahren (So., 15 Uhr). Bei der SG Neuwied scheint die Luft raus zu sein. Kann sich die Elf von Trainer Hakan Karaman im Heimspiel gegen den VfL Wied Niederbieber noch einmal motivieren oder gelingt dem Spitzenreiter der zehnte Sieg in Folge (So., 15 Uhr)?

Vor zwei Wochen war der FV Engers II noch die Mannschaft der Stunde und schien auf dem besten Wege zum Durchmarsch von der C- in die A-Klasse. Doch nach der Niederlage am „grünen Tisch“ gegen Neuwied und dem 3:5 gegen Oberbieber ist die Oberliga-Reserve vor dem Verfolgerduell gegen die SG Feldkirchen/Hüllenberg wieder auf Ausrutscher der Konkurrenz angewiesen und darf sich selbst keine Patzer mehr erlauben (So., 15.30 Uhr).

Am Mittwoch spielten: SG Maifeld-Elztal II – SG Feldkirchen/Hüllenberg 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Tim Schönhals (23.), 1:1 Marcel Günther (25.), 1:2 Predrag Vucic (47.), 2:2 Marcel Günther (67.), 3:2 Florian Geisen (71.). Zuschauer: 40.