Kreisliga B Staffel 13 Schlechte Stimmung bei Laubach II und Ulmen Nico Balthasar 27.09.2026, 18:41 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Dr. N.Lange

In der B Staffel 13 hat Tabellenführer Ellscheid II das Spitzenspiel bei Hocheifel Adenau nach 0:3-Rückstand noch 4:3 gewonnen. Für das COC-Duo Laubach II und Ulmen verlief der Spieltag überhaupt nicht gut. Beide verpassten den Sprung auf Rang zwei.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 13 hat der SV Laubach II am achten Spieltag in Kirchweiler sechs Gegentreffer kassiert. Nach der deutlichen Niederlage fand Coach Wolfgang Bretz klare Worte. Auch in Ulmen herrschte nach einem torlosen Remis gegen Kellerkind Wershofen/Hümmel alles andere als gute Stimmung.







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