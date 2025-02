Punkt für FSV RW Lahnstein Schiedsrichter-Pfiff erstickt Jubel im Keim 24.02.2025, 09:49 Uhr

i Symbolbild dpa

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen: Den zehnten Punkt der Runde verdienten sich die in Staffel 6 der B-Klasse beheimateten Fußballer des FSV RW Lahnstein, die dem SV Waldesch ein 0:0 abtrotzten. Um ein Haar hätte es sogar einen Dreier gegeben.

Beim „Auswärtsspiel auf eigenem Platz“ ergatterte der FSV RW Lahnstein in der Fußball-Kreisliga B5 vor 70 Zuschauern beim torlosen Remis gegen den SV Waldesch zwar einen Punkt im Kampf gegen den zweiten Abstieg in Folge. Doch am Ende trauerte FSV-Trainer Norman Stenzel der letzten Szene im Rhein-Lahn-Stadion hinterher, als Philip Bekker den Ball über die Linie gedrückt hatte, der Unparteiische Simon Hohmann den Lahnsteiner Angreifer mit der ...

