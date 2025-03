Dass es die bis dahin von Sieg zu Sieg eilende Reserve der TuS Burgschwalbach in der Fußball-Kreisliga B5 tatsächlich irgendwann erwischen könnte, überrascht weniger als die kuriosen Begleiterscheinungen der 0:2-Derbyniederlage bei der SG Aar-Einrich. Am Tabellenende hat der FC Linde Berndroth mit dem 5:4-Torfestival in Gückingen ein bemerkenswertes „Lebenszeichen“ an die Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg gesandt. In Welterod beherrschen unterdessen offenbar außersportliche Themen das Vereinsgeschehen.

„Die drei schnellen Gegentore nach der Pause waren der Genickbruch für uns.“

TuS Niederneisens Spielertrainer Ewald Viehmann nach der 3:5-Niederlage gegen die Dritte der SG Hundsangen

TuS Niederneisen – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth III 3:5 (1:3). „Wir haben gegen einen starken Gegner ordentlich mitgehalten und erst das 3:5 kassiert, als wir alles nach vorne geworfen haben“, machte TuS-Abteilungsleiter Alexander Nachreiner seinen Grün-Weißen hinterher keine Vorwürfe. „Die drei schnellen Gegentore nach der Pause waren der Genickbruch für uns. Wir haben uns aber nochmals zurückgekämpft, gingen aber leider leer aus“, bilanzierte Trainer Ewald Viehmann. Schiedsrichter: Andreas Kappesser. Tore: 0:1 Vitali Reichert (11., Eigentor), 1:1 Ewald Viehmann (20.), 1:2 Anton Altbrod (47.), 1:3 Nico Bausch (60.), 1:4 Sören Walkenbach (65.), 2:4 Yannis Luca Scheid (70.), 3:4 Osman Yüksel (80.), 3:5 Nico Bausch (85.). Zuschauer: 35.

SG Birlenbach/Schönborn II – TuS Nassau 1:6 (0:1). Nachdem die abstiegsbedrohte Reserve zunächst noch in Schlagdistanz geblieben war, kamen die Nassoven im zweiten Durchgang so richtig in Fahrt. „Nach erwartet schwerem Beginn auf dem Hartplatz haben wir zur zweiten Halbzeit nochmals eine Schippe draufgelegt und in der Höhe verdient gewonnen“, bilanzierte TuS-Spielertrainer Christian Thisse-Gemme r. Kollege Chris-Jannik Dietrich sagte: „In der zweiten Halbzeit verließen uns die Kräfte. Aber wir haben Moral gezeigt und trotz des deutlichen Rückstands nie aufgesteckt.“ Schiedsrichter: Jason Liers. Tore:0:1, 0:2 beide Christian Thisse-Gemmer (13., Foulelfmeter, 55.), 0:3 Dominik Dierkes (62.), 1:3 Benjamin Neo Spamer (68.), 1:4 Noah Wolke (75.), 1:5, 1:6 beide Yilmaz Kanara (85., 90.). Zuschauer: 50.

Schlusslicht dreht nach 0:3-Rückstand den Spieß noch um

TuS Gückingen II – FC Linde Berndroth 4:5 (3:1). Der personell gut aufgestellte Tabellenletzte aus der kleinen Einrich-Gemeinde durfte erstmals in dieser Runde einen Dreier bejubeln. „Wir sind erst nach 35 Minuten ins Spiel gekommen. Nachdem in der Kabine Tacheles geredet worden war, haben wir richtig gefightet. Letztlich war heute auch das Glück auf unserer Seite, das uns zuletzt gefehlt hatte“, atmete Linde-Abteilungsleiter René Walter nach dem so ersehnten ersten Erfolgserlebnis seines Teams auf. Ob da im Endspurt der Runde in Sachen Klassenverbleib doch noch was geht für die Berndrother? Schiedsrichter: Jason Schiller. Tore: 1:0 Tom Weitzel (5.), 2:0 Kujtim Faziji (18.), 3:0 Niklas Isselbächer (35.), 3:1 Cafer Ceri (40., Eigentor), 3:2 Jens Maxeiner (52.), 3:3 Jonathan Diele (59.), 4:3 Marco Bresser (68.), 4:4 Rico Schumacher (72.), 4:5 Jonathan Diele (90.). Zuschauer: 50.

SG Unterwesterwald – FSV Welterod 3:1 (2:0). Während sich die Grün-Weißen beim Aufstiegskandidaten aus Niedererbach und Umgebung sportlich gut präsentierten beherrschen derzeit andere Themen die Diskussionen im Verein. Nahezu der komplette Vorstand ist inzwischen zurückgetreten. Am Mittwoch, 9. April, sind die Mitglieder ab 19.30 Uhr zu einer außerordentlichen Versammlung ins Sportlerheim eingeladen, um zu klären, wie es in der Vogtei weiter geht. Zum Spiel auf der Niedererbacher Kaiserswiese merkte der Noch-Vorsitzende und Torschütze Philipp Müller an: „Eine engagierte und geschlossene Leistung hätte mit etwas mehr Spielglück belohnt werden können.“ Schiedsrichter: Patrick Ivanov. Tore: 1:0 Mathieu Fritsch (3.), 2:0, 3:0 beide Marc Brühl (31., 62.), 3:1 Philipp Müller (68.). Zuschauer: 50.

SG Aar-Einrich – TuS Burgschwalbach II 2:0 (0:0). „Aus meiner Sicht hat der Schiedsrichter in einem anfangs schwachen, jedoch fair geführten Spiel unnötig Schärfe reingebracht. Nach den ersten beiden Platzverweisen haben wir uns dann emotional leiten lassen. Die Niederlage akzeptiere ich, das Auftreten des Schiedsrichters als auch unseres zum Ende des Spiels hingegen nicht“, war TuS-Trainer Andreas Müller ob der Art und Weise der ersten Saisonniederlage hinterher restlos bedient. Kollege Steffen Popp beschrieb das Derby als „verrücktes Spiel“, das seine Elf verdient gewonnen habe. Schiedsrichter: Justin Geiß. Rote Karten: Martin Fiedler (42., TuS, Foulspiel), Trainer Andreas Müller (59., TuS, Meckern). Gelb-Rote Karten: Niclas Breuer (58., TuS, wiederholtes Meckern), Sascha Bremenkamp (78., TuS, wiederholtes Foulspiel), Michele Esposito (87., TuS, wiederholtes Meckern). Tore: 1:0 Philipp Holl (69.), 2:0 Marco Esposito (89.). Zuschauer: 125.