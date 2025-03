Am 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga B2 stand nicht auf allen Plätzen der Sport im Vordergrund.

In der Kreisliga B2 hat Tabellenführer SG Herschbach-Schenkelberg seinen Vorsprung weiter ausgebaut, weil Verfolger SG Ahrbach II in Unnau nicht über ein 0:0 hinauskam.

SG Alpenrod II – SG Ahrbach II 0:0. Auf dem Hartplatz in Unnau gab es für die rund 50 Zuschauer keine Tore zu sehen. „Ich muss die Mannschaft für die Leistung heute loben. Sie hat die Vorgaben umgesetzt und sich diesen Punkt gegen starke Ahrbacher mehr als verdient. Wir werden immer weitermachen und niemals aufgeben, damit wir schnell unten rauskommen“, zeigte sich Alpenrods Trainer Marius Menges zufrieden und zuversichtlich.

TuS Niederahr II – SG Herschbach II 5:0 (2:0). Im Abstiegskampf gelang der TuS-Reserve Niederahr ein wichtiger Heimsieg. „Nach dem wichtigen Erfolg bei der SG Guckheim II vor zwei Wochen, konnten wir nun im nächsten bedeutsamen Spiel im Kampf um den Klassenerhalt nachlegen“, erklärte TuS-Assistenztrainer Marco Ludwig. Tore: 1:0, 2:0 Niklas Ewald (13., 20.), 3:0 Leon Blaum (61.), 4:0 Tim Hoschkara (72.), 5:0 Luca Tim Hoschkara (83.).

SG Rennerod II – SV Stockum-Püschen 1:4 (1:1). Die SG Rennerod II müsste sich dem SV Stockum-Püschen klar geschlagen geben. „Die erste Halbzeit war noch sehr ausgeglichen, mit leichtem Chancenplus für Stockum. In der zweiten Halbzeit hat Stockum das Spiel hochverdient gewonnen. Wir waren, auch aufgrund unserer A-Jugendlichen, die am Tag zuvor schon ran mussten, läuferisch und kämpferisch unterlegen. Durch kurzfristige Absagen haben jegliche Optionen gefehlt“, erklärte Kevin Meudt. Tore: 0:1 Sascha Gehrlein (24.), 1:1 Janne Kaiser (32.), 1:2 Sascha Gehrlein (54.), 1:3 Fabian Luca Pöllmann (59.), 1:4 Sascha Gehrlein (64.).

SG Guckheim II – SG Grenzbachtal 0:6 (0:3). „Aufgrund eines medizinischen Notfalls rückten spielerische Aspekte und das Ergebnis in den Hintergrund. In solchen Momenten stehen andere Dinge im Vordergrund. Vielen Dank an die SG Grenzbachtal für die Hilfe, das Verständnis und die Genesungswünsche“, erklärte Guckheims Trainer Meik Schwarz. Tore: 0:1 Denis Mensch (13.), 0:2 Philipp Radermacher (28.), 0:3 Enrico Campailla (31.), 0:4 Niklas Spohr (49.), 0:5 Enrico Campailla (65.), 0:6 Semi Rihani (81.).

SG Meudt/Berod – SG Herschbach-Schenkelberg 2:3 (1:2). Luis Schenkelbergs Dreierpack sicherte dem Tabellenführer aus Herschbach den Sieg im Topspiel. „Eigentlich war es ein Spiel auf Augenhöhe. Durch eine unglückliche Aktion in der letzten Sekunde haben wir letztendlich das Spiel verloren“, stellte Heimtrainer Christopher Keller konsterniert fest. Tore: 1:0 Patrick Enkirch (18.), 1:1, 1:2 Luis Schenkelberg (22., 38.), 2:2 Franjo Males (62.), 2:3 Luis Schenkelberg (90.+3).

SG Selters/Maxsain/Siershahn – TuS Bad Marienberg 2:0 (1:0). Nach zuletzt zwei Niederlagen schlugen die Gastgeber zurück. „Wir waren heute von Anfang an spielbestimmend und gingen verdient in Führung. Am Ende haben wir etwas Glück gehabt, dass wir nicht das 1:1 bekommen. Schlussendlich war es aber eine tolle kämpferische Mannschaftsleistung, ein verdienter Sieg“, zeigte sich SG-Trainer Tim Schenkelberg zufrieden. Tore: 1:0 Mauritz König (15.), 2:0 Matthias Ambrus (90.+2).