Am Tabellenende stehen in der Fußball-Kreisliga B6 sämtliche drei Rhein-Lahn-Vertreter. Das Derby zwischen Schlusslicht Osterspai II und dem Drittletzten aus Lahnstein ist daher am Sonntag besonders wichtig.
Zu früher Stunde ist am Sonntag in der Fußball-Kreisliga B6 das Trio aus dem Rhein-Lahn-Kreis gefordert.TuS Immendorf II – SV Braubach (So., 11 Uhr, in Arzheim). Den Minimalisten aus dem Alten Gahnert bietet sich die Chance mit einem Dreier bis auf einen Zähler an den TuS heranzurücken.