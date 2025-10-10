Fußball-Kreisliga B6 Schafft Osterspais Reserve im Derby die Wende? 10.10.2025, 10:55 Uhr

i Symbolbild dpa

Am Tabellenende stehen in der Fußball-Kreisliga B6 sämtliche drei Rhein-Lahn-Vertreter. Das Derby zwischen Schlusslicht Osterspai II und dem Drittletzten aus Lahnstein ist daher am Sonntag besonders wichtig.

Zu früher Stunde ist am Sonntag in der Fußball-Kreisliga B6 das Trio aus dem Rhein-Lahn-Kreis gefordert.TuS Immendorf II – SV Braubach (So., 11 Uhr, in Arzheim). Den Minimalisten aus dem Alten Gahnert bietet sich die Chance mit einem Dreier bis auf einen Zähler an den TuS heranzurücken.







