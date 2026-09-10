Spannende Stadtduelle in der Kreisliga B: Sinzig trifft auf Westum/Löhndorf, während Remagen nach Jahren wieder auf Kripp trifft. Tabellenführer Walporzheim/Bachem kämpft gegen Oberzissen II um die Spitze. Überraschungen garantiert!
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Spieltag sechs in der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 7 birgt spannende Stadtduelle in Sinzig und Remagen. Der SC Rhein-Ahr Sinzig erwartet die punktgleiche Zweitvertretung der SG Westum/Löhndorf. Der SV Remagen und der SV Kripp treffen erstmals nach viereinhalb Jahren wieder aufeinander.