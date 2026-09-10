Vorschau Kreisliga B 7
Saison ist für Ahrtal-Keeper nach Muskelabriss vorbei
Remagens Niklas Alfonso Ibanez (weißes Trikot) und Sinzigs Ardit Elshani (gelbes Trikot) kämpfen um den Ball.
Remagens Niklas Alfonso Ibanez (weißes Trikot) und Sinzigs Ardit Elshani (gelbes Trikot) kämpfen um den Ball.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Spannende Stadtduelle in der Kreisliga B: Sinzig trifft auf Westum/Löhndorf, während Remagen nach Jahren wieder auf Kripp trifft. Tabellenführer Walporzheim/Bachem kämpft gegen Oberzissen II um die Spitze. Überraschungen garantiert!

Lesezeit 3 Minuten
Spieltag sechs in der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 7 birgt spannende Stadtduelle in Sinzig und Remagen. Der SC Rhein-Ahr Sinzig erwartet die punktgleiche Zweitvertretung der SG Westum/Löhndorf. Der SV Remagen und der SV Kripp treffen erstmals nach viereinhalb Jahren wieder aufeinander.
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