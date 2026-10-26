Harmlos und punktlos: Auswärts-Niederlage Nummer sieben handelte sich der FSV RW Lahnstein in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B mit dem 2:3 beim Schlusslicht TuS Niederberg II ein. Die Lage im Tabellenkeller wird somit immer prekärer.
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Wenn der Knoten auswärts selbst beim bis dahin vor eigenem Publikum punktlosen Aufsteiger TuS Niederberg II nicht platzt, lässt das für den weiteren Saisonverlauf in der Fußball-Kreisliga B6 für den FSV RW Lahnstein wenig Erfreuliches erwarten. Die Reserve bejubelte mit 3:2 (2:0) den ersten Heim-Dreier und verkürzte den Rückstand auf die Lahnsteiner auf drei Zähler.