Weiter gern gesehene Gäste RW Lahnstein geht auch beim Tabellenletzten leer aus Stefan Nink 26.10.2026, 08:15 Uhr

i Symbolbild dpa

Harmlos und punktlos: Auswärts-Niederlage Nummer sieben handelte sich der FSV RW Lahnstein in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B mit dem 2:3 beim Schlusslicht TuS Niederberg II ein. Die Lage im Tabellenkeller wird somit immer prekärer.

Wenn der Knoten auswärts selbst beim bis dahin vor eigenem Publikum punktlosen Aufsteiger TuS Niederberg II nicht platzt, lässt das für den weiteren Saisonverlauf in der Fußball-Kreisliga B6 für den FSV RW Lahnstein wenig Erfreuliches erwarten. Die Reserve bejubelte mit 3:2 (2:0) den ersten Heim-Dreier und verkürzte den Rückstand auf die Lahnsteiner auf drei Zähler.







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