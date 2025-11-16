Spieler und „Fans“ involviert Rudelbildung mit Handgemenge nach Abpfiff in Ingelbach Jens Kötting 16.11.2025, 21:53 Uhr

i Die SG Herdorf (in Grün) konnte im Spitzenspiel gegen die DJK Friesenhagen (in Weiß) klar und deutlich mit 6:1 gewinnen und machte damit seine Ausnahmestellung in der Kreisliga B1 deutlich. Manfred Böhmer/balu

Während die SG Herdorf weiter marschiert, gab es andernorts große Aufregung in der Fußball-Kreisliga B1: Das Spiel zwischen den Spfr Ingelbach und dem FSV Kroppach nahm ein unschönes Ende. Diese Hintergründe sind bisher bekannt.

Der 15. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B1 läutete die Winterpause ein. Die SG Herdorf zieht nach dem deutlichen Sieg im Spitzenspiel gegen die DJK Friesenhagen weiter einsam ihre Kreise. Derweil kam es im Spiel zwischen den Sportfreunden Ingelbach und dem FSV Kroppach nach der Partie zu unschönen Szenen mit Rudelbildungen inklusive Handgemenge, bei denen Spieler und Zuschauer beteiligt waren.







