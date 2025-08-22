So gut die einen aus den Startlöchern gekommen sind, so durchwachsen stellt sich die Lage bei den anderen dar. Der dritte Spieltag wird zeigen, welche Trends sich bei den B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied verfestigen.

Für die B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied steht in den verschiedenen Staffeln der dritte Spieltag an, nachdem einige Mannschaften unter der Woche auch im Kreispokal gefordert waren.

Kreisliga B1

Nach dem ersten Saisonsieg (3:1 gegen Honigsessen) kann die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II beim Tabellenzweiten SG 06 Betzdorf II befreit aufspielen (So., 12.30 Uhr).

Kreisliga B3

Sowohl der VfB Linz II als auch der SV Rengsdorf wollen nach den ersten Siegen sofort nachlegen (So., 12 Uhr). Beim 4:4 gegen Melsbach holte die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II einen 0:2- und 2:4-Rückstand auf und geht somit gestärkt in das nächste Heimspiel gegen den TuS Asbach II, der seinerseits auch das zweite Saisonspiel auswärts bestreiten muss (So., 13 Uhr in Willroth). Vor der Partie bei der SG St. Katharinen/Vettelschoß II (So., 13 Uhr in Vettelschoß) steht der SV Melsbach mit einem Punkt auf dem elften Rang. Dabei waren sechs Punkte durchaus im Bereich des Machbaren, schließlich gab die Loose-Elf in ihren beiden Auftaktbegegnungen jeweils einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand.

Nach der 2:8-Derbypleite gegen die SG Neuwied möchte der CSV Neuwied gegen den Aufsteiger SV Rheinbreitbach II wieder in die Spur finden (So., 14.30 Uhr in Feldkirchen). Der punkt- und torlose FV Rot-Weiß Erpel wird sich gewaltig strecken müssen gegen die SG Neuwied (So., 14.30 Uhr), die die Tabellenführung von der spielfreien SG Feldkirchen/Hüllenberg übernehmen will. Die Begegnung SV Windhagen II gegen Kickers Westerwald Buchholz wurde auf Mittwoch, 27. August (19.30 Uhr), verlegt.

Kreisliga B4

Nachdem die ersten beiden Saisonspiele des FV Engers II jeweils mit 0:1 für die Auswärtsmannschaft endeten, hätte die Oberliga-Reserve wohl nichts einzuwenden gegen eine Fortführung dieser Serie beim Auswärtsspiel bei der SG Siershahn/Selters (So., 14.15 Uhr in Siershahn). An den ersten beiden Spieltagen hütete bei der SG Maischeid/Thalhausen jeweils Trainer Dirk Hulliger das Tor. Man darf gespannt sein, ob der 53-jährige ehemalige Regionalliga-Keeper auch gegen den noch punktlosen FSV Ebernhahn zwischen den Pfosten stehen wird (So., 14.30 Uhr in Thalhausen).

Beim 3:0-Auswärtssieg bei der SG Nauort/Ransbach war Torjäger Philipp Radermacher mit drei Treffern der Matchwinner für die SG Grenzbachtal Roßbach/Mündersbach/Marienhausen. Auch gegen die SG Haiderbach/Sessenbach will die Grenzbachtaler Nummer neun wieder ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen (So., 15 Uhr in Marienhausen). Treffsicher zeigt sich bislang auch die SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach/Wienau mit zwölf Toren. Gegen den Aufsteiger FC Kosova Montabaur II, der mit 13 Gegentoren die löchrigste Abwehr stellt, ist der A-Liga-Absteiger trotz des Sieges der Kosovaren im Pokal gegen Ahrbach II (5:1) klarer Favorit (So., 15.15 Uhr in Raubach).

Kreisliga B7

Nach dem 0:6 zum Start bei der SG Eich hat der FC Rojava Neuwied in dieser Woche zwei Heimspiele gegen die SGL Heimersheim II und die SG Niederzissen (So., 15 Uhr in Block) vor der Brust. Gegen Heimersheims Reserve mussten sich die Neuwieder bereits am Donnerstagabend nach späten Gegentreffern von Marc Heimermann (78.) und Mohamad Sido (87., 90.) unglücklich mit 0:3 (0:0) geschlagen geben.