Die Spfr Daaden und die SG Meudt führen das Klassement in der Kreisliga B2 weiterhin mit deutlichem Vorsprung an. Die SG Hahn als erster Verfolger des Spitzenduos spielte lange in Unterzahl, erkämpfte aber trotzdem drei Punkte.
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Von zwei Dreierpackern, Doppeltorschützen und einem Sieg trotz langer Unterzahl erzählt der elfte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B2.SG Hoher Westerwald Niederroßbach/Basalt II – TuS Bad Marienberg 2:5 (1:4). Bad Marienberg zeigte sich gegen die HWW-Reserve in Torlaune und feierte einen klaren Auswärtssieg.