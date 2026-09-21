Singhofen verliert im Flecken Richter schweigt „aus Respekt vor dem Heimatverein“ Stefan Nink 21.09.2026, 11:31 Uhr

i Unterwesterwalds Angreifer Marc Brühl (Nummer 9) eröffnete und beschloss am Gückinger Königstein den Torereigen. Andreas Hergenhahn

5:1, 8:0, 8:0 - als äußerst torhungrig erwies sich in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B einmal mehr das ambitionierte Spitzentrio. Für die drei Letzten der Tabelle war erneut nichts zu holen, die Lage wird zunehmend kritisch.

Einen 5:1-Heimsieg gegen seinen Heimatverein TuS Singhofen landete am 7. Spieltag der Fußball-Kreisliga B5 der nunmehr beim TuS Katzenelnbogen/Klingelbach Regie führende Trainer Steffen Richter. Die SG Reitzenhain II setzte in Hahnstätten ihren Aufwärtstrend fort.







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