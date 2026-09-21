Singhofen verliert im Flecken
Richter schweigt „aus Respekt vor dem Heimatverein“
Unterwesterwalds Angreifer Marc Brühl (Nummer 9) eröffnete und beschloss am Gückinger Königstein den Torereigen.
Unterwesterwalds Angreifer Marc Brühl (Nummer 9) eröffnete und beschloss am Gückinger Königstein den Torereigen.
Andreas Hergenhahn

5:1, 8:0, 8:0 - als äußerst torhungrig erwies sich in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B einmal mehr das ambitionierte Spitzentrio. Für die drei Letzten der Tabelle war erneut nichts zu holen, die Lage wird zunehmend kritisch.

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Einen 5:1-Heimsieg gegen seinen Heimatverein TuS Singhofen landete am 7. Spieltag der Fußball-Kreisliga B5 der nunmehr beim TuS Katzenelnbogen/Klingelbach Regie führende Trainer Steffen Richter. Die SG Reitzenhain II setzte in Hahnstätten ihren Aufwärtstrend fort.
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