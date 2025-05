Von Freitagabend an bis Sonntag rollt für die Teams aus dem Kreis Neuwied in den B-Klassen der Ball. Ob auch die Sektkorken knallen, muss sich allerdings noch zeigen. Die Chance dazu besteht.

Es ist erst der vorletzte Spieltag der Saison 2024/25, doch bei den B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied könnten schon einige Entscheidungen fallen.

Kreisliga B2

Am vorletzten Spieltag gastiert der Tabellendritte SG Grenzbachtal Marienhausen/Roßbach/Mündersbach beim Zweiten SG Ahrbach/Girod/Heiligenroth, der als einzige Mannschaft der Liga zu Hause noch ungeschlagen ist (So., 12.30 Uhr in Girod).

Kreisliga B3

Die spielfreien SV Windhagen II und SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II werden genau nach Erpel schauen, wo der gastgebende FV den SV Rengsdorf empfängt (So., 14.30 Uhr). Für Erpel ist es bereits das letzte Saisonspiel, sodass Windhagen II gerettet wäre, wenn der FVE nicht gewinnt. Bei einer Niederlage hätte die punktgleiche SG Lautzert II ein Entscheidungsspiel sicher und wäre nicht zum Punkten verdammt am letzten Spieltag in Rheinbreitbach.

Die Rheinbreitbacher möchten mit einem Sieg bei der SG Thalhausen/Maischeid (So., 14.30 Uhr in Thalhausen) den zweiten Matchball zur Meisterschaft verwandeln. Gefeiert werden könnte auch beim SSV Weyerbusch, dem bei einem Erfolg in seinem letzten Ligaspiel gegen die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II (So., 14.30 Uhr) der Aufstieg auch als Tabellenzweiter über die Koeffizientenregelung nicht mehr zu nehmen wäre.

Der TuS Asbach II hätte mit einem Heimsieg gegen die SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach II mindestens den fünften Rang sicher (So., 12 Uhr). Ein ähnliches Ziel haben die Kickers Westerwald Buchholz vor Augen, die mit einem Dreier gegen die SG Vettelschoß/St. Katharinen II den dritten Platz zementieren würden (So., 14.30 Uhr).

Kreisliga B4

Eröffnet wird der Spieltag bereits am Freitagabend mit der Begegnung SG Maifeld-Elztal II gegen den SV Melsbach (20 Uhr in Polch). Der SSV Heimbach-Weis II steht bereits als Absteiger fest und möchte bei den Sportfreunden Miesenheim den 100. Gegentreffer der Saison möglichst lange hinauszögern (Sa., 13 Uhr). Die SG Neuwied hat im letzten Heimspiel der Saison gegen den FC Alemannia Plaidt II drei Punkte im Visier (So., 15 Uhr).

Nachdem der VfL Wied Niederbieber die Tabellenführung abgeben musste, will sich der neue Zweite mit einem Sieg bei der SG Feldkirchen/Hüllenberg (So., 14.30 Uhr in Hüllenberg) die Chance auf den Titelgewinn in einem echten Finale am letzten Spieltag gegen Oberbieber bewahren. Der FV Engers II steht gegen das Schlusslicht SV Ruitsch-Kerben (So., 15.30 Uhr) vor einer Pflichtaufgabe und drückt der SG Feldkirchen die Daumen, da er im Kampf um den Aufstieg auf Ausrutscher des Führungsduos angewiesen ist. Die Partie des Spitzenreiters VfL Oberbieber gegen den CSV Neuwied wurde auf Dienstag, 20. Mai (20 Uhr), verlegt.

Unter der Woche spielten: SV Melsbach – CSV Neuwied 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Julian Penner (30.), 0:2 Michael Wolf (38.), 0:3 Joey Wolf (50.), 1:3 Luca Nick Schaback (51.), 1:4 Joey Wolf (90.). Zuschauer: 60.