Der SV Rheinbreitbach hat am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 durch die 1:2-Heimniederlage gegen den Verfolger SSV Weyerbusch den vorzeitigen Aufstieg verpasst. Der Tabellenführer benötigt nun einen Sieg aus den verbleibenden beiden Spielen gegen Thalhausen und Lautzert II, um die Meisterschaft perfekt zu machen. Im Abstiegskampf entledigte sich die SG Vettelschoß II durch das 6:0 gegen Erpel endgültig aller Sorgen. Den einzigen Absteiger machen somit Erpel, Lautzert II und Windhagen II unter sich aus.

TuS Asbach II – SV Windhagen II 4:1 (2:0). Trotz des Sieges war der Asbacher Coach Ivica Grbavac nicht begeistert: „Der Sieg ist zwar hochverdient, aber es war kein ansehnliches Spiel von beiden Seiten, sondern typischer Sommerfußball! Und für ein Derby hatte es eher Freundschaftsspielcharakter – ohne einzige Gelbe Karte.“ Tore: 1:0 Moritz Kohr (15.), 2:0 Max Strüder (43., Foulelfmeter), 2:1 Eric Feldens (49.), 3:1, 4:1 Moritz Kohr (70., 87.). Zuschauer: 60.

SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach II – Kickers Westerwald Buchholz 3:3 (2:0). Die erste Hälfte gehörte klar den Gastgebern. „Wir müssen zur Halbzeit, ohne das durch die Vereinsbrille zu sehen, eigentlich 6:0 führen. Das war ein unfassbarer Spielverlauf. Aber das haben wir uns selbst zuzuschreiben“, war der Puderbacher Trainer Philip Händler restlos bedient. Tore: 1:0 Lennard Seiffert (7.), 2:0 Ivo Stjepanovic (21., Foulelfmeter), 2:1 Yannick Sprenke (70.), 3:1 Tom Alhäuser (79.), 3:2 Sergen Bölükoglu (80.), 3:3 Marcello Carrubba (88.). Zuschauer: 50.

SG Vettelschoß/St. Katharinen II – FV Rot-Weiß Erpel 6:0 (5:0). Die SG Vettelschoß II war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. „Erpel stand sehr kompakt, was uns spielerisch jedoch nicht wirklich vor große Probleme gestellt hat. Wir haben uns in der ersten Halbzeit den Sieg verdient und in der zweiten Hälfte zwei Gänge zurückgeschaltet, dabei aber den Ball gut laufen lassen. Zwei, drei Tore mehr wären durchaus möglich gewesen. Der Klassenerhalt ist damit zwei Spieltage vor Saisonende gesichert – und das als Aufsteiger“, freute sich der Vettelschoßer Spielertrainer Patrick Eulenbach. Tore: 1:0 Florian Böhme (16.), 2:0 Stanislav Petker (17.), 3:0 Johannes Odenthal (41.), 4:0 Moritz Strauch (42.), 5:0 Florian Böhme (45.+2), 6:0 Nico Rankenhohn (89.). Zuschauer: 50.

SV Rengsdorf – SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II 11:0 (4:0). Der Rengsdorfer Trainer Erich Langhard geriet ins Schwärmen: „Meine Jungs wollten unbedingt aus der Negativspirale heraus und sich nichts nachsagen lassen, was Wettbewerbsverzerrung betrifft. Das war eine Galavorstellung und Spielfreude pur, die die Mannschaft auf den Platz gezaubert hat.“ Tore: 1:0 Alexander Schwebig (9.), 2:0 Luca Bader (16.), 3:0 Jannik Nau (20.), 4:0 Luca Bader (24.), 5:0 Nico Puderbach (54.), 6:0 Jannik Nau (55.), 7:0 Matthias Gilgert (63.), 8:0 Jannik Nau (66.), 9:0 Vladut-Constantin Dumitru (78.), 10:0 Alexander Schwebig (81.), 11:0 Gerti Mucostepa (84.). Rote Karte: Kevin Herrmann (SG Lautzert II) wegen Beleidigung (48.). Zuschauer: 60.

SV Rheinbreitbach – SSV Weyerbusch 1:2 (1:2). Zwei frühe Tore der Weyerbuscher crashten die Party-Pläne des SV Rheinbreitbach. „Die Gäste waren in jedem Zweikampf griffig und präsent. Nach dem Anschlusstreffer konnten wir die Partie offen gestalten. Es ging hin und her mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Es war ein hartes, aber faires Spiel. Da wir keine Lösungen gefunden haben, ist der Sieg des Gegners nicht ganz unverdient. Es ist nichts kaputt gegangen, wir haben es weiterhin selbst in der Hand“, ist der SVR-Coach Udo Hillebrand optimistisch, dass die Titelfeier nur vertagt wurde. Tore: 0:1 Jan Reinhardt (11.), 0:2 Marco Simonis (15.), 1:2 Kai Ewers (21.). Zuschauer: 250.