Die Entscheidung um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B3 wurde vertagt, da am 22. Spieltag sowohl der Spitzenreiter SV Rheinbreitbach (4:0 gegen Ellingen II) als auch der Verfolger SSV Weyerbusch (4:3 in Rengsdorf) ihre Spiele gewonnen haben. Nächste Woche sind die beiden Top-Teams spielfrei, bevor es am 11. Mai in Rheinbreitbach zum direkten Duell kommt. Dann genügt dem SVR bereits ein Remis zum Titelgewinn. Im Abstiegskampf gelang dem Aufsteiger SG Vettelschoß II ein wichtiger Erfolg gegen Thalhausen.

SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach II – SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II 5:0 (3:0). Zu Beginn hatte die Heimelf Probleme. „Wir haben uns in den ersten 15 Minuten aufgrund vieler Fehlpässe das Leben selbst schwer gemacht. Aber von Minute 20 bis 45 ist der Plan hoch anzulaufen dann voll aufgegangen. Wir haben absolut verdient gewonnen“, war der Puderbacher Coach Philip Händler zufrieden. Tore: 1:0 Noah Henschel (33.), 2:0, 3:0 Luca Fettelschoss (40., 45.+2), 4:0 Noah Henschel (67.), 5:0 Yanick Noll (81., Foulelfmeter). Zuschauer: 120.

TuS Asbach II – FV Rot-Weiß Erpel 4:1 (2:0). „Der Sieg ist verdient und hätte durchaus auch noch höher ausfallen können. Dabei war der Gegner gar nicht schlecht, doch wir haben unser Ding von Beginn an durchgezogen“, hatte der Asbacher Trainer Ivica Grbavac nichts zu bemängeln. Tore: 1:0 Niklas Hardt (13.), 2:0 Luis Schäfer (42.), 2:1 Marcel Rick (54.), 3:1 Max Strüder (65.), 4:1 Moritz Kohr (70.). Gelb-Rote Karte: Carsten Trautwein (FV Erpel) wegen wiederholten Foulspiels (87.). Zuschauer: 20.

SG Vettelschoß/St. Katharinen II – SG Thalhausen/Maischeid 4:1 (2:0). Die Gastgeber hatten das Geschehen komplett im Griff. „Wir hätten zur Halbzeit deutlich höher führen müssen. Dennoch hat meine Mannschaft ein Sonderlob verdient, weil wir fußballerisch sehr gut gespielt haben. Daher ist der Sieg auch in der Höhe absolut verdient und vor allem in der momentanen Situation für uns sehr wichtig“, atmete der Vettelschoßer Spielertrainer Patrick Eulenbach auf. Tore: 1:0 Moritz Strauch (4.), 2:0 Nico Rankenhohn (11.), 3:0 Stanislav Petker (76.), 3:1 Lionel Gede (87.), 4:1 Patrick Eulenbach (90.). Zuschauer: 40.

Kickers Westerwald Buchholz – SV Windhagen II 2:1 (1:1). „Wir gerieten durch ein dummes Gegentor in Rückstand. Windhagen war bei Standards gefährlich, dennoch hätten wir schon zur Pause den Sack zumachen müssen. So haben wir es unnötig spannend gemacht. Der Sieg geht in Ordnung“, fand der Kickers-Abteilungsleiter Metehan Volkan. Tore: 0:1 Sven Colucci (11.), 1:1 Mehmet Can Capa (20., Handelfmeter), 2:1 Christian Patt (82.). Zuschauer: 25.

SV Rheinbreitbach – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II 4:0 (2:0). Der frühe Führungstreffer spielte dem Favoriten in die Karten. „Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert. Die sehr fairen Gäste waren bemüht, aber wir haben nichts anbrennen lassen. Das war ein souveräner Sieg, der um zwei Tore höher hätte ausfallen können“, meinte der Rheinbreitbacher Trainer Udo Hillebrand. Tore: 1:0 Kai Ewers (1.), 2:0 Lars Steffens (38.), 3:0 Finnegan Bornheim (67.), 4:0 Lars Bornheim (82.). Zuschauer: 60.

SV Rengsdorf – SSV Weyerbusch 3:4 (0:2). Die Partie war sehr körperbetont. „Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben alles reingehauen, was ging. Wir haben zu billige Tore kassiert, aber eine tolle Moral bewiesen“, fand der Rengsdorfer Coach Erich Langhard. Tore: 0:1 Nils Florian Eßer (21.), 0:2, 0:3 Marco Simonis (30., 64.), 1:3 Alexandru Sonea (83.), 1:4 Felix Birk (87.), 2:4 Paul Schmidt (90.+3), 3:4 Alexander Schwebig (90.+5). Zuschauer: 60.