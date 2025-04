Bereits am Freitagabend rollt in den Kreisligen B3 und B4 der Ball. Das Gros der Spiele wird aber am Sonntag angepfiffen.

Kreisliga B2

Die SG Grenzbachtal Marienhausen/Roßbach/Mündersbach empfängt als Tabellendritter Primus SG Herschbach-Schenkelberg zum Topspiel (So., 15 Uhr in Marienhausen). Das Hinspiel verloren die Grenzbachtaler nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit unglücklich mit 1:2.

Kreisliga B3

Die SG Puderbach/Daufenbach/Urbach/Dernbach/Raubach II könnte vor dem Heimspiel gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II (Fr., 19.30 Uhr in Puderbach) angesichts von sechs Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone relativ entspannt in den Saisonendspurt gehen. Doch über der SGP-Reserve schwebt das Damoklesschwert eines Zwangsabstieges, wenn die erste Mannschaft aus der Kreisliga A absteigen sollte.

Der TuS Asbach II möchte noch in die obere Tabellenhälfte klettern und benötigt dazu einen Sieg gegen den FV Rot-Weiß Erpel (So., 12 Uhr). Im Kampf gegen den Abstieg peilt die SG Vettelschoß/St. Katharinen II gegen die SG Thalhausen/Maischeid den ersten Sieg nach der Winterpause an (So., 13 Uhr in Vettelschoß). Nach fünf Spielen ohne Niederlage gehen die Kickers Westerwald Buchholz selbstbewusst in die Partie gegen den SV Windhagen II (So., 14.30 Uhr in Buchholz).

Der SV Rheinbreitbach will sich von der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II nicht auf seinem Weg zum direkten Wiederaufstieg abbringen lassen und hat im achten Rückrundenspiel den achten Sieg im Blick (So., 14.30 Uhr). Gleichzeitig geht der Blick des Tabellenführers aber auch zum Spiel des Verfolgers SSV Weyerbusch beim SV Rengsdorf (So., 14.30 Uhr): Sollte Weyerbusch dort verlieren und Rheinbreitbach sein Heimspiel gewinnen, wäre die Meisterschaft des SVR bereits perfekt.

Kreisliga B4

Dem SSV Heimbach-Weis II helfen im Abstiegskampf nur noch Siege weiter. Im Heimspiel gegen den SV Melsbach (Fr., 20 Uhr) kann die SSV-Reserve auf Unterstützung aus dem Kader der ersten Mannschaft hoffen, um den Rückstand von derzeit fünf Zählern auf das rettende Ufer zu verringern. Der VfL Wied Niederbieber möchte gegen den TuS Hausen auch das neunte Spiel der Rückrunde gewinnen (So., 14.30 Uhr), bevor auf den Tabellenführer ein knackiges Restprogramm mit Spielen gegen die Teams auf den Plätzen 2, 3, 4 und 6 wartet.

Während die SG Feldkirchen/Hüllenberg noch minimale Chancen auf den Aufstieg hat, musste die SG Neuwied (So., 14.30 Uhr in Hüllenberg) trotz der drei Punkte am „grünen Tisch“ gegen Engers II ihre Aufstiegshoffnungen spätestens nach dem 0:1 im Nachholspiel gegen die SG Maifeld-Elztal II begraben. Nach dem 11:0 gegen Plaidt II will der CSV Neuwied auch bei der SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl/Forst/Brachtendorf seine Offensivstärke unter Beweis stellen (So., 14.30 Uhr in Brohl). Der FV Engers II möchte sich von dem Punktabzug nicht aus der Bahn werfen lassen und mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen den VfL Oberbieber nach Punkten gleichziehen mit dem Tabellenzweiten (So., 15.30 Uhr).