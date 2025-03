Tabellenführer SV Rheinbreitbach hat das Spitzenspiel des 19. Spieltages der Kreisliga B3 gegen den SV Rengsdorf mit 3:1 gewonnen und seinen Vorsprung von sieben Zählern auf den SSV Weyerbusch verteidigt.

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II – FV Rot-Weiß Erpel 0:0. Die 50 Zuschauer sahen ein ereignisarmes Kellerduell. „Das Niveau hat der Tabellenregion entsprochen. Das 0:0 ist gerecht. Das Spiel hatte keinen Sieger verdient, auch wenn wir hinten raus noch ein paar Chancen hatten. Wir sind froh, dass wir zu Null gespielt und nicht verloren haben“, erklärte der Lautzerter Spielertrainer Kevin Herrmann.

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II – SG Vettelschoß/St. Katharinen II 2:2 (0:2). Die Gastgeber waren nach drei Niederlagen in Folge völlig verunsichert. „Die erste Halbzeit war eine Katastrophe. Nach der Pause waren wir spielbestimmend und hätten das Spiel sogar noch für uns entscheiden können. Der Gegner blieb aber stets gefährlich, sodass das Ergebnis vollkommen in Ordnung geht“, fand der Ellinger Trainer Michael Pieta. Tore: 0:1 Erik Schmidt (21.), 0:2 Moritz Strauch (25.), 1:2 Julian Faßbender (59.), 2:2 Dennis Krämer (70.). Zuschauer: 60.

SV Rheinbreitbach – SV Rengsdorf 3:1 (3:0). „Es war das erwartet schwere Spiel. Zum Glück sind wir anders als in Rengsdorf diesmal besser reingekommen und haben zur Pause 3:0 geführt. In der zweiten Halbzeit haben wir das Ergebnis mehr oder weniger nur noch verwaltet“, berichtete der Rheinbreitbacher Coach Michael Blankeneim. Tore: 1:0 Johannes Loevenich (26.), 2:0, 3:0 Adrian Glos (29., 45.), 3:1 Jakob Walinowicz (85.). Zuschauer: 100.

SG Thalhausen/Maischeid – Kickers Westerwald Buchholz 2:3 (0:0). „Wir haben eine ganz andere Einstellung gezeigt als letzte Woche beim 0:4 in Erpel. Zur Pause hätten wir 3:0 führen müssen. Am Ende wäre ein 5:3 oder 6:3 für uns gerecht gewesen, aber wir haben dreimal die Latte getroffen und teilweise das leere Tor verfehlt“, haderte SG-Coach Dirk Hulliger mit der Chancenverwertung seiner Elf. Tore: 0:1 Cengizhan Baydan (46.), 0:2 Yusuf Yildirim (70.), 1:2 Metehan Volkan (82., Eigentor), 1:3 Yusuf Yildirim (83.), 2:3 Philipp Hauck (90.). Zuschauer: 40.

SSV Weyerbusch – TuS Asbach II 6:2 (3:1). Nachdem der SSV-Torjäger Marco Simonis zuvor noch nicht getroffen hatte nach der Winterpause, ließ er es gegen die Bezirksliga-Reserve des TuS Asbach gleich fünfmal klingeln. „Wir sind erleichtert, dass bei Marco der Knoten geplatzt ist. Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Die zehn Minuten vor der Pause waren nicht so berauschend, da hätten wir uns fast noch den Anschlusstreffer zum 3:2 gefangen. In der zweiten Halbzeit haben wir geduldig auf unsere Chancen gewartet und immer die passende Antwort gefunden“, bilanzierte der Weyerbuscher Trainer Stefan Bischoff. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Marco Simonis (28., 33., 38.), 3:1 Louis Hoen (41.), 4:1 Marco Simonis (66.), 4:2 Max Strüder (78., Foulelfmeter), 5:2 Daniel Rudnev (84.), 6:2 Marco Simonis (87.). Zuschauer: 80.