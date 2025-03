Mit einer Ausnahme waren vier Tore das Minimum am 18. Spieltag der Kreisliga B3. Auf einem Platz wurden den Zuschauern sogar elf Treffer geboten.

Der SV Rheinbreitbach konnte am 18. Spieltag der Kreisliga B3 seine Tabellenführung durch das 10:1 in Vettelschoß auf sieben Punkte ausbauen, da Verfolger SSV Weyerbusch sich bei den Kickers Westerwald mit einem 2:2 begnügen musste. Im Tabellenkeller rückten die Abstiegskandidaten enger zusammen durch die 4:0-Siege der SG Lautzert-Oberdreis II und des FV Erpel.

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II – SV Windhagen II 4:0 (0:0). Die Gäste waren aufs Verteidigen bedacht. „Wir hatten relativ viel Ballbesitz und waren überlegen. Aufgrund der sehr dominanten zweiten Hälfte haben wir auch in der Höhe verdient gewonnen“, war Lautzerts Spielertrainer Kevin Herrmann zufrieden. Tore: 1:0 Kevin Herrmann (47.), 2:0 Kevin Selig (51.), 3:0 Calvin Groß (70.), 4:0 Peter Cziudej (81.). Rote Karte: Mert Can Tekin (SV Windhagen II) wegen Tätlichkeit (77.). Zuschauer: 60.

SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach II – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II 2:0 (2:0). Puderbachs Coach Philip Händler war trotz des Derbysieges nur bedingt zufrieden: „Das war von beiden Seiten kein gutes Spiel. Uns hat eine durchschnittliche Leistung gereicht. Wir haben verdient gewonnen, hätten den Sack aber früher zumachen müssen.“ Tore: 1:0 Noah Henschel (17.), 2:0 Ivo Stjepanovic (36.). Zuschauer: 120.

SG Vettelschoß/St. Katharinen II – SV Rheinbreitbach 1:10 (1:6). Der Vettelschoßer Spielertrainer Patrick Eulenbach wollte nichts beschönigen: „Das Ergebnis spricht für sich. Rheinbreitbach war die klar bessere Mannschaft, mindestens eine Klasse. Bei uns lief leider nichts zusammen, sodass unsere teilweise haarsträubenden Fehler eiskalt bestraft wurden. Der Gegner ist die beste Mannschaft der Liga, und so ist er auch aufgetreten.“ Tore: 0:1 Florian Auras (10.), 0:2 Adrian Glos (14.), 1:2 Michael Schady (20.), 1:3 Florian Auras (21.), 1:4 Lucas Beer (39.), 1:5 Andrej Baumstark (44.), 1:6 Adrian Glos (45.), 1:7 Henrik Habekost (77.), 1:8 Lars Bornheim (79.), 1:9 Lars Steffens (85.), 1:10 Florian Auras (90.). Zuschauer: 60.

FV Rot-Weiß Erpel – SG Thalhausen/Maischeid 4:0 (2:0). Der Erpeler Coach Manuel Malacho war erleichtert: „Das war ein wichtiger Schritt für uns. Meine Mannschaft hat auch in der Höhe verdient gewonnen.“ Tore: 1:0 Oliver Wagener (12.), 2:0 Andreas Korf (16.), 3:0 Nico Geißelbrecht (62.), 4:0 Tobias Barkentien-Hebling (66.). Zuschauer: 30.

Kickers Westerwald Buchholz – SSV Weyerbusch 2:2 (0:1). Im ersten Durchgang überzeugte Weyerbusch mit gutem Pressing. „Nach der Pause haben wir das Heft in die Hand genommen und das Spiel gedreht. Leider haben wir etliche Chancen nicht genutzt, allein in der Nachspielzeit haben wir zweimal das leere Tor verfehlt. Der letzte lange Ball führte dann zum Ausgleich. Es hat leider nicht sollen sein“, war Kickers-Abteilungsleiter Metehan Volkan enttäuscht. Tore: 0:1 Nils Florian Eßer (3.), 1:1 Philipp Schmitz (61.), 2:1 Mehmet Can Capa (63., Foulelfmeter), 2:2 Daniel Rudnev (90.+7). Zuschauer: 120.