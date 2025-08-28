Für die einen läuft es wie am Schnürchen, die anderen warten noch auf den ersten Punkt: Für die B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied ist der Start in die Saison ganz unterschiedlich gelaufen. Am vierten Spieltag könnten sich erste Trends verfestigen.

Nach einigen Spielen unter der Woche rollt bei den B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied bereits am Freitagabend wieder der Ball.

Kreisliga B1

Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II möchte gegen den Tabellendritten SG Alsdorf auch ihr zweites Heimspiel der Saison gewinnen (So., 12.30 Uhr in Berod).

Kreisliga B3

Nach zwei Niederlagen in Folge möchte der Aufsteiger SV Rheinbreitbach II gegen den noch punkt- und torlosen FV Rot-Weiß Erpel wieder ein Erfolgserlebnis feiern (So., 12 Uhr). Die SG St. Katharinen-Vettelschoß II hat sich durch zwei Siege auf den vierten Rang vorgeschoben und möchte gegen die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II nachlegen (So., 13 Uhr, in Vettelschoß).

Bester Angriff, beste Abwehr: Mit neun Punkten und 22:3 Toren grüßt die SG Feldkirchen/Hüllenberg von der Tabellenspitze und hat gegen den TuS Asbach II die nächsten drei Zähler im Visier (So., 14.30 Uhr, in Hüllenberg). Auswärts konnte der SV Rengsdorf bislang noch nichts ernten. Dafür soll gegen den SV Windhagen II die weiße Heimweste gewahrt werden mit dem zweiten Heimsieg (So., 14.30 Uhr). Der Tabellenzweite SG Neuwied muss auf der Hut sein gegen den Neuling VfB Linz II, der zuletzt mit zwei Siegen auf sich aufmerksam machte (So., 15 Uhr).

Am Dienstag und Mittwoch spielten:

SV Melsbach – CSV Neuwied 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Luca Nick Schaback (8.), 1:1 Joey Wolf (48.), 1:2 Lukas Fröhlich (50.), 1:3 Lucas Krahn (89.). Zuschauer: 50.

SV Windhagen II – Kickers Westerwald Buchholz 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Leon Klockner (18.), 1:1 Ammar Mujovic (31.), 2:1 Leon Klockner (79.). Zuschauer: 20.

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II – SG Feldkirchen/Hüllenberg 3:6 (1:2). Tore: 0:1 Julian Krznaric (28.), 1:1 Lauro Kunz (30., Eigentor), 1:2 Predrag Vucic (39.), 1:3, 1:4 Benjamin Oster (52., 53.), 1:5 Firat Ergat (62.), 2:5 Kilian Thon (66., Foulelfmeter), 3:5 Lucas Franke (70.), 3:6 Tim Schönhals (80.). Zuschauer: 55.

Kreisliga B4

Die Oberliga-Reserve des FV Engers um Trainer Torsten Gollnow will bei der noch punktlosen SG Nauort/Ransbach auch ihr drittes Auswärtsspiel der Saison gewinnen (Fr., 19.30 Uhr, in Nauort). Die SG Maischeid/Thalhausen sollte vor dem Spiel beim FC Kosova Montabaur II (So., 12 Uhr, in Horressen) gewarnt sein, schließlich gewann der Aufsteiger zu Hause gegen Weitersburg II (4:3) sowie im Pokal gegen Nauort (4:3) und Ahrbach II (5:1). Die SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach/Wienau steht beim Tabellenvorletzten SV Niederwerth II (So., 13 Uhr) vor einer Pflichtaufgabe. Auf der Rheininsel will der A-Liga-Absteiger um Torjäger Fabio Licht, der neun der 18 Puderbacher Treffer erzielt hat, seiner Favoritenrolle gerecht werden.

Kreisliga B7

Nach drei Spieltagen ist der Aufsteiger FC Rojava Neuwied als einziges Team der Liga noch punktlos und steht nun bei der noch ungeschlagenen SG Walporzheim vor der nächsten schweren Aufgabe (So., 13 Uhr, in Bachem).