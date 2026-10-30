Aufsteiger TuS Ellern beendet nach dem 1:3 im vorgezogenen Kellerduell gegen die SG Rheinblick II die Hinrunde als Tabellenletzter. Am Wochenende wird der 13. Spieltag in der B Staffel 9 mit fünf Begegnungen komplettiert.
Lesezeit 3 Minuten
Am Wochenende geht die Hinrunde in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 mit fünf Partien zu Ende: Vorgelegt hat am Mittwoch die SG Mont Royal, die das Tospiel bei der SG Sohren 2:1 gewann (wir berichteten), und am Donnerstag die SG Rheinblick II, die das Kellerduell beim Schlusslicht TuS Ellern für sich entschied.