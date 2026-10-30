Kreisliga B Staffel 9 Rheinblick II dreht Kellerduell und gewinnt in Ellern Nico Balthasar 30.10.2026, 12:27 Uhr

i Reyad David (links), der mittlerweile 51-jährige Spielertrainer des Tabellenvierten SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach und frühere Emmelshausener und Karbacher Rheinlandliga-Akteur, freut sich auf das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) in Horn gegen den klaren Spitzenreiter SG Ober Kostenz/Sargenroth. „Ein Punkt wäre schon ein Erfolg“, stapelt David tief. Christian Kiefer

Aufsteiger TuS Ellern beendet nach dem 1:3 im vorgezogenen Kellerduell gegen die SG Rheinblick II die Hinrunde als Tabellenletzter. Am Wochenende wird der 13. Spieltag in der B Staffel 9 mit fünf Begegnungen komplettiert.

Am Wochenende geht die Hinrunde in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 mit fünf Partien zu Ende: Vorgelegt hat am Mittwoch die SG Mont Royal, die das Tospiel bei der SG Sohren 2:1 gewann (wir berichteten), und am Donnerstag die SG Rheinblick II, die das Kellerduell beim Schlusslicht TuS Ellern für sich entschied.







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