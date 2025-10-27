Fußball-Kreisliga B6 Rhein-Lahn-Trio geht mal wieder leer aus 27.10.2025, 09:33 Uhr

Wer hinten steht, dem läuft das Glück nicht hinterher. Diese Erfahrung machten einmal mehr in der Fußball-Kreisliga B6 die heimischen Kellerkinder Osterspai II und Braubach.

Weiter nichts zu lachen haben in der Fußball-Kreisliga B6 die heimischen Vertreter. Träume von Zählbarem zerplatzen spät FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II – FC RW Koblenz III 2:4 (2:1). Das war bitter. Die Negativserie der FSV-Reserve schien gegen die Drittvertretung der „Elf vom Deutschen Eck“ zu Ende zu gehen, ehe die Träume von Zählbarem doch noch wie Seifenblasen zerplatzten.







