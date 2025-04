Schon vor der Winterpause in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hatten sich die Wege der SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach und Trainer-Urgestein Uwe Erdle getrennt. Erdle beendete daraufhin seine Karriere, Laudert fand auf die Schnelle keinen neuen Übungsleiter. Der SG-Vorsitzende Frank Jahn hat bis zum Saisonende übernommen. Für die kommende Spielzeit hat der B-Ligist mit Reyad David, aktuell noch als Spieler in Diensten des A-Ligisten FC Karbach II, Nägel mit Köpfen gemacht.

„Unser Spieler Pietro Putignano hat den Kontakt hergestellt. Die Gespräche verliefen erfolgreich, wir freuen uns, dass wir gemeinsame Sache machen können“, sagt Jahn zur Verpflichtung. Für ihn ist David die „optimale Lösung, weil er schon viele unserer Spieler kennt“. Für David ist es bereits die achte Station in der Region. Seine Trainerkarriere begann er bei der damaligen SG Boppard/Bad Salzig. Dort stand er vier Jahre lang als Spielertrainer in der Verantwortung, danach betreute er von 2010 bis 2012 die Emmelshausener Reserve und war im Anschluss fünf Jahre beim FC Karbach II tätig.

50-Jähriger will als Spieler weitermachen

Anschließend verschlug es ihn zuerst zu Anadolu Koblenz, dann zum TuS Rheinböllen in der Bezirksliga Mitte. Zuletzt war er abermals bei der TSV-Reserve aktiv und wechselte daraufhin zurück zum FC Karbach II. Mit der Karbacher Zweiten befindet er sich aktuell im Abstiegskampf in der A-Klasse, allerdings stehen dort nach dem Zusammenschluss mit dem TSV Emmelshausen zur kommenden Saison neue Strukturen ins Haus. „Das hat damit aber nichts zu tun“, bekräftigt David. Er sieht sich als Spielertrainer und will auch mit 50 Jahren „einfach weiter Fußball spielen“.

Das Engagement in Laudert ist für ihn eine neue Herausforderung. „Ich habe noch Kondition für 90 Minuten in der A-Klasse, da mache ich mir keine Gedanken über die B-Klasse“, lacht er, sagt aber auch zur Zusage beim momentanen Tabellenneunten: „Wenn ich merke, ich kann helfen, dann will ich auf dem Platz helfen, aber ich muss nicht immer spielen.“