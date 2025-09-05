Im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Kreisliga B gilt es am Sonntag für die FSV Osterspai II und den FSV RW Lahnstein Heimstärke zu zeigen.

Da die Partie des SV Braubach beim Titelaspiranten FC Arzheim auf Sonntag, 23. November, 17 Uhr, verlegt wurde, richtet sich aus Rhein-Lahn-Sicht am Sonntag der Blick in der Fußball-Kreisliga B6 auf lediglich zwei Schauplätze.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II – TuS Immendorf II (So., 12.15 Uhr, in Kamp-Bornhofen). Zu einer wegweisenden Begegnungen treffen sich die beiden punktgleichen Reserven – TuS Immendorf II (So.. Die Einheimischen konnten den Schwung des 3:2-Erfolgs zum Saisonstart gegen Rübenach nicht fortsetzen und gingen zuletzt dreimal hintereinander leer aus. Der TuS verbuchte bis dato in vier Partien lediglich einen Dreier bei der Metternicher Dritten.

„Wir wollen unbedingt nachlegen.“

Lahnsteins Trainer Norman Stenzel nimmt gegen Rübenach einen weiteren Dreier ins Visier

FSV RW Lahnstein – FV Rübenach II (So., 14.30 Uhr). Den 3:2-Arbeitssieg in Winningen mit dem ersten Dreier vor heimischer Kulisse aufzuwerten gedenken die Rot-Weißen gegen die zweite Welle des Rheinlandligisten vom Mühlenteich. „Wir wollen unbedingt nachlegen“, so Trainer Norman Stenzel.